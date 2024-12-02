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媒體人周玉蔻、蔡玉真在2022年烏龍爆料，前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，遭依誹謗、個資法起訴，台北地方法院判處兩人各有期徒刑一年六月，周玉蔻11月29日欲出國還在桃園機場被攔截。對此，前立委郭正亮直言，「妨礙名譽的訴訟搞到有刑期超過1年的，坦白講我真的沒看過」，並分析周玉蔻被判這麼重的原因。郭正亮11月29日在節目《中天辣晚報》表示，通常妨礙名譽判決成立，代表當事人存有明顯「惡意意圖」，可惡意意圖很難證明，所以案件通常會判拘役可易科罰金，或是民事賠償，而1年以上的刑期不能易科罰金，因此周玉蔻遭判1年半是個很罕見的判決。郭正亮直言，「妨礙名譽的訴訟搞到有刑期超過1年的，坦白講我真的沒看過」，會被判到1年半，代表法官認為周玉蔻的惡意意圖非常明顯，合議庭一致共識將刑度拉到1年半。郭正亮認為，合議庭應該是覺得周玉蔻涉入的類似案件太多、是累犯，所以才用這種方式處理她。