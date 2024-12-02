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農曆春節假期還有2個月左右才到來，但有海外人權團體調查發現，今年中國工人的「討薪潮」已經提早啟動，且接近年末，涉及討薪的抗議越來越多，這很可能與中國經濟環境惡化有關。調查也發現，中國的業主抗議事件沒有減少，反映中國救房市的措施無助緩解房地產暴雷引發的社會問題。根據自由亞洲電台報導，海外人權團體自由之家（Freedom House）在台辦事處負責人史凱文（Kevin Slaten）表示，經濟問題佔中國民間抗議活動的多數，45%與勞資問題有關。他指出，每年春節前是工人抗議的高峰期，目前正在統整最新收集到的數據，但觀察發現隨著經濟環境變差，今年的討薪潮也提早啓動。史凱文表示，現在中國經濟明顯處於不好的狀態，「今年以來我們發現討薪的數量已經比往年多，討薪潮也比較早開始。（討薪潮）通常在春節的前兩個月是高峰時間，現在9月、10月已經開始了。」他表示，有一些工人他們也覺得今年老闆跑了或者不付工資怎麼那麼早，討薪的案子多跟經濟差有關係，「現在是一個高峰，不知道可以多高。」史凱文表示，討薪抗議是「去中心化」的群體活動，但不排除今年討薪潮提早開始，與工人群體的互相觀察和學習有關，使工人提早行動維權。史凱文指出，中國房地產暴雷，業主成為繼工人後，參與抗議最多的群體。這說明雖然中國政府多次出台救房市的政策，但無助於緩解房地產問題。「很多是爛尾，還有延遲交房和違規交房，就是想要強迫你收房但是（房企）的工作還沒有做完。還有違約或者小區的規劃問題，大體上都是跟房地產公司沒有錢去按照他們的承諾完成這些計劃。、史凱文表示，廣東雖然是抗議事件發生最多的地區，但以人均計算，陝西才是最多抗議活動的地區，其次是北京和西藏。他進一步表示，西藏的人口雖然相對少，但涉及藏族和漢族的衝突，以及藏族不滿政府的抗議活動時有發生。史凱文也承認，在新疆發生的抗議數據因收集困難可能被嚴重低估。「（中國政府）對維族的管控非常的嚴重，就是比所有的少數群體還更嚴重。即使有抗議，那些人去網上表達非常的難，甚至對他們的審查會比其他群體快很多，所以我們根本沒有看到。」另外，史凱文表示，觀察到近期在中國有一些屬於抗議邊緣化的團體活動，例如鄭州20萬人夜騎的事件，但因為參加者沒有明確表達不滿，所以並沒有納入他們的統計範圍。