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美國股市上週五全數走高，道瓊、標普500指數再寫歷史新高，激勵台北股市今（2）日走高，開盤上漲194點、來到22456.5點，站回5日線。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到256.87點，站回5日、10日線。權值股回神走高，權王台積電開盤上漲19元、來到1015元，站回千元關卡；鴻海開盤上漲3元、來到198.5元；聯發科開盤上漲20元、來到1275元。美國股市上週五（29日）再度走高，投資人消化最新通膨數據，不過因為提早收盤，因此交投氣氛冷淡，道瓊指數上漲188.59點或0.42%，收44910.65點，再創歷史新高，那斯達克指數上漲157.69點或0.83%，收19218.17點，標普500指數上漲33.64點或0.56%，收6032.38點，再創歷史新高，費半指數上漲73.55點或1.52%，收4926.56點。科技五大天王多數走高，Meta上漲0.9%，蘋果上漲1.02%，Alphabet下跌0.17%，微軟上漲0.11%，亞馬遜上漲1.05%。半導體股也同步走高，高通上漲1.36%，應用材料上漲1.98%，德儀上漲0.92%，AMD上漲0.69%，輝達上漲2.15%，美光下跌0.25%。台股ADR多數收高，台積電ADR上漲1.92%，日月光ADR上漲2.42%，聯電ADR上漲0.90%，中華電信ADR下跌0.63%。回顧11月，標準500、道瓊指數都創下一年來最強單月表現，其中標普500指數，11月今年以來累計的漲幅是自2013年以來同期表現最佳。