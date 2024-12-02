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民眾黨立院黨團爆料綠委莊瑞雄曾在質詢時自爆玩過「球版」，但莊瑞雄駁斥有此言論，並揚言若講過可以拿刀給他，他會切腹。職籃聯盟祕書長齊文駿則說，聯盟已在事發第一時間介入了解，莊瑞雄強調，自己在擔任會長期間並沒有接觸運彩、球版。對此，臉書粉專「一百五」跟「政客迷因」質疑，直接去問莊瑞雄本人，他會承認嗎？狠酸「這跟趙天麟老婆在證據被爆出來前，直接問老公有沒有小三有什麼差別？」網紅「館長」陳之漢自曝以前做過職棒「球版」（地下賭盤）遭球迷炎上，莊瑞雄隨後也被爆出曾說自己玩過「球版」，國會質詢逐字稿也被挖出，莊瑞雄說「為什麼會跟地下運彩那個所謂的球版差那麼多？部長，你知道嗎？這樣代表你都沒有在賭，我多少有在賭，你知道嗎？」由於莊瑞雄現在身兼TPBL會長身份，言論因此引發爭議。不過根據《自由時報》報導，齊文駿表示，第一時間詢問並向會長關切，「得到的回覆是，他成為會長之後，沒有碰過運彩。」他也透露，莊瑞雄坦承，唯一一次是2022年時和同事在世界盃足球賽一起玩過運彩，僅僅這麼一次，自成為聯盟會長後都未曾接觸運彩，目前聯盟暫時沒有打算另外再進行調查。臉書粉專一百五PO文指出，按照TPBL聯盟規定，球團與聯盟人員禁止參與博弈，TPBL卻回應「已經問過會長，會長回應當上會長後就沒碰過任何運彩，更別說是地下賭盤。因此，聯盟不會對此展開調查。」而網紅「館長」稱以前年輕時曾當過大聯盟球版，卻被綠全黨出征，綠北市議員、前桃市已提告舉發，北檢指派重大專組調查。政客迷因也質疑，TPBL針對會長的爭議，跑去問會長莊瑞雄，狠酸「這跟前綠委趙天麟老婆在證據被爆出來前，直接問老公有沒有小三，有什麼差別？」