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▲美女主播李作珩（右）與陳傑憲（左）合照，也曝光採訪時的幕後花絮，問出好多粉絲想知道的答案。（圖／李作珩IG）

▲陳傑憲在慶功宴上單手抱著熟睡中的寶貝兒子，對鏡頭露出靦腆笑容，這幕讓他圈粉無數。（圖／郭俊麟IG）

▲陳傑憲（右）的老婆是前啦啦隊隊員綺綺（右），夫妻二人郎才女貌，非常般配。（圖／陳傑憲臉書）

中職統一獅隊長陳傑憲在打完12強賽後不僅為台灣奪得冠軍，愛家、愛老婆的形象更是圈粉無數，被封為「老公典範」。對此，陳傑憲也害羞表示要跟全台灣的男生道歉，「對不起啦，我害了你們不好意思」，他更親自解釋慶功宴上抱著小孩吃飯的真相，同時也謙虛的說：「我沒那麼好」，笑說是老婆綺綺做球才讓他有這個封號，不敢自滿。美女主播李作珩昨日晚間在社群發文，分享採訪陳傑憲的幕後花絮，只見陳傑憲著急解釋了球場找老婆的真相，他表示當時是因為經紀人先叫他，他才反問對方「啊我老婆勒」，不是故意在球場大吼大叫。陳傑憲也謙虛道歉：「對不起啦全台灣的很多男生，我害了你們，不好意思。」陳傑憲也解釋當晚慶功宴帶著小孩出席的原因，他說因為老婆們不能參加，所以她們要自己去外面吃飯，綺綺說這樣她獨自帶著兒子好像不太方便，陳傑憲才抱著小孩去吃慶功，想不到溫馨畫面又被隊友直播出去，讓他一時間被很多人妻粉絲讚爆，他也覺得很不好意思。至於綺綺對於「老公典範」這個封號有什麼看法，陳傑憲轉述：「她跟我講說還不是我做機會給你的，弄巧成拙」，陳傑憲聽後笑說：「好像有點道理」，他現在也藉此機會解釋清楚，告訴大家：「我沒那麼好」，希望粉絲不要把他捧得太高。陳傑憲的謙虛態度，也讓主播李作珩大讚：「講完…更典範了吧」，粉絲看了也紛紛留言，「這麼重要的晚宴，10個有9.9個老公會說：慶功宴帶小孩不方便，大家都會喝酒，妳帶去好了」、「隊長以為自己在解釋，結果台灣男生受到的打擊更大了，根本從陽春全壘打變成三分砲，打得滿頭包」、「解釋完沒有救到啊，很多男生都是不管老婆要去幹嘛，小孩都要老婆帶著的」、「傑憲依舊這麼謙虛」。