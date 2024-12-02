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▲金倒永扮成Hanni的模樣被轉載到韓國各大網站，讓他在底下崩潰喊「這不用上傳吧！」（圖／取自무등일보 YouTube）

韓國職棒球星金倒永先前與啦啦隊女神李珠珢傳出緋聞，11月30日他在起亞虎奪冠慶典中大膽扮女裝，致敬自己的偶像NewJeans成員Hanni，在舞台上唱日本國民歌曲《藍色珊瑚礁》，還時不時提起裙擺跳舞，讓球迷笑說「沒想到金倒永是這樣的人！」金倒永所在的棒球隊起亞虎，上個月舉辦奪冠祭典回饋球迷，而在晚會上金倒永大膽扮女裝，只見他頭戴假髮、身穿藍白條紋上衣，再搭配白色長裙，完美複製Hanni先前表演日本歌曲《藍色珊瑚礁》的模樣。影片中也可以看到他在唱歌途中會時不時撥俏麗的短髮、抓著裙擺跳來跳去，呈現他心中Hanni的模樣。影片曝光後立即被轉到韓國各大網站，球迷紛紛留言「手指還巧妙抓著裙子邊緣，果然是巨星」、「原來MVP是這樣的人啊哈哈哈」、「對不起倒英，一切都已經傳開了」，金倒永看到後還在底下崩潰留言：「這不用上傳啊！」事實上，金倒永之前就被韓國球迷發現他是NewJeans的粉絲，他會在球賽後穿著NewJeans推出的周邊服飾，先前他代表韓國隊來台北大巨蛋參與世界12強棒球賽時，也有被粉絲發現行李上放有Hanni的小卡。