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民眾黨黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，創黨元老朱蕙蓉上週以證人身分前往北檢後，連上多個政論節目提及約談狀況，並直言柯文哲「死定了」。不過，朱蕙蓉昨晚收到黨中評會約談簡訊，指她被檢舉傷害黨，朱蕙蓉憤而跟丈夫聯袂宣布退黨。新竹縣黨代表候選人徐勝凌則出面大嗆朱蕙蓉說舉報者就是他，請朱不要再牽拖陳智菡。「大媽老司機」朱蕙蓉跟丈夫分別是民眾黨創黨編號004、005黨員，跟柯文哲和蔡壁如都是好朋友。朱蕙蓉上週在政論節目中爆料她被檢方約談的部分內容，並直指柯文哲政治獻金有違法之虞；並稱捐款QR-code連到木可公司。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡則在臉書發文，痛批「民間友人」上節目造謠；前立委蔡壁如也公開勸朱蕙蓉別再說了。朱蕙蓉昨晚曝光中評會約談簡訊，指她遭人檢舉在政論節目上的言論傷害黨，朱蕙蓉憤而宣布跟丈夫一同退黨。朱蕙蓉並質疑中評會以她違反中央評議裁決條例二十二條議處，相關具體事證為何？難道只憑陳智菡的說辭或是指示？而民眾黨新竹縣黨代表候選人徐勝凌則出面表示，自己就是舉報朱蕙蓉的人，他並嗆聲朱蕙蓉不要每件事情都牽拖陳智菡，「中評會收到檢舉後，若不找你來談直接定罪，這才叫迫害吧？」而陳智菡本人不但為徐勝凌該篇文章按讚，也在底下留言「謝謝勝凌」搭配哭臉emoji。