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▲基隆市八斗子夜市昨（1）日晚間10時許發生砍人案，24歲王姓男子在雞排攤工作時，突然聽到有人呼喊自己的姓名，隨後一名男子持西瓜刀砍傷其背部。（圖／翻攝畫面）

基隆市八斗子夜市昨（1）日晚間10時許發生砍人案，24歲王姓男子在雞排攤工作時，突然聽到有人呼喊自己的姓名，隨後一名男子持西瓜刀砍傷其背部，鮮血直流，有民眾見狀急忙通報警消，所幸送醫急救後無生命危險，不過背部也留下15公分長的刀傷，兇嫌犯案後隨即逃離現場，基隆市警察局第二分局於案發後立即鎖定犯嫌身分速，並於4小時內將謝姓犯嫌查緝到案。據了解，1日晚間，基隆八斗子夜市一處雞排攤，王姓員工遭一名男子持西瓜刀砍傷，造成背部約15公分刀傷，警消獲報後趕抵，立即協助將王男送醫治療，所幸無大礙。基隆市警察局第二分局於案發後成立專案小組，立即鎖定犯嫌身分速將犯嫌查緝到案，調查發現謝姓犯嫌與傷者熟識，於4小時內將謝姓犯嫌查緝到案，並起出作案用兇刀，經警詢雙方因有嫌隙，兇嫌獲知被害人在八斗子夜市工作而前往該處尋仇。基隆市警察局表示，警方有決心對於任何不法嚴加究責，不容任何暴力挑戰公權力，並呼籲處理事情要理性依法 不可暴力及違法 ，警方絕對會維護法治 ，確保社會安全與秩序 。