我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐巧芯日前質詢外交部長林佳龍時指出，外交部歐洲司有霸凌事件，某長官經常對著同仁大聲咆哮，被譽為歐洲司咆哮帝；徐巧芯1日爆料，「咆哮帝」就是歐洲司長黃鈞耀，且事件曝光後，黃鈞耀不僅下封口令，還對爆料者身分進行調查。徐巧芯於11月28日質詢林佳龍，她指出外交部歐洲司存某長官經常對同仁大聲咆哮，因此被譽為歐洲司咆哮帝，甚至會在晚間11、12點傳訊息交辦任務，並瘋狂開會。對此，林佳龍表示本案目前已經展開調查。《TVBS新聞網》1日報導指出，徐巧芯受訪表示，自己先前爆料的「咆哮帝」就是黃鈞耀，且黃鈞耀在事件曝光後，不僅警告內部同仁不許再對外曝光，下了封口令，還調查爆料者身份，讓歐洲司公務員噤若寒蟬。《中央社》報導指出，外交部表示迄今未收到相關申訴，但仍會依「外交部職場霸凌防治與申訴處理要點」規定進行調查，若事件屬實，將進行必要處置，絕不會護短。