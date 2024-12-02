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▲陽信北競總教練陳信安放眼2027亞足聯賽事。（圖／陽信台北競技俱樂部 Sunny Bank AC Taipei）

陽信北競本賽季收官之戰做客銘傳大學，終場以2：2握手言和。最終以積分36分，11勝3平7負，排名第四名。總教練陳信安感謝球員們和教練團共同完成賽季目標。拚戰企甲三年，每年都有成長，一切努力都是為了2027年前進亞洲足球聯盟。相較上賽季陽信北競雖有中場大將離隊，但從預備隊啟用的年輕球員表現逐漸穩定，陳信安肯定說：「陳彥睿在中場表現變成熟，內田潤的進球效率也逐漸提高。」再搭配「學長們」組成的後防連線，攻守兩端、每位球員都有進步。今年雖然和上賽季皆為第四名，但勝場數從9場進步到11場，更踢進35顆進球，相較去年成長10顆。本賽季從預備隊「直升」企甲先發的陳彥睿，負責球隊定位球開球並擔任中場樞紐，能獲得教練肯定，他也感謝學長們的幫忙和照顧，但自己在視野和持球、傳導方面還有所欠缺，希望明年表現能更穩定，一起達成2027年挑戰亞足聯的目標。今年同樣是從預備隊來報到的內田潤，昨日收官戰在上半場第13分鐘率先破門。他本季累積7顆進球，和隊長一柳夢吾同為隊上進球數最多的球員。不同於兩年前登上企甲的緊張，經過一年在預備隊的沉澱和累積，讓他今年有更好的表現承擔先發重任，更成為球隊重要的進攻箭頭，他期許自己明年有更多貢獻，並以10顆進球為目標。上半場第17分鐘，蔡孟辰接獲內田潤傳球，利用防守視線死角，踢進第二球，帶領球隊擴大領先。本季攻進5顆進球，蔡孟辰給自己打7分，也順利完成季前「穩定表現」的目標。總結這個賽季，他說：「雖然第二循環遭遇亂流，但我們後面有越來越好，主要是我們後防線很值得信任，就算進攻不太好，只要守住就會有機會出現。」進攻端則感謝有內田潤和Gustavo的加入帶給球隊更多的進攻選擇，「第四名有一點可惜，明年繼續拚看看第三名！」回顧本賽季，陳信安認為，球隊整體配合越來越好。第一循環展現不錯氣勢收下4勝，第二循環遭遇亂流苦吞5敗，第三循環狀態才回穩，未來的目標也是提升球隊的穩定度，他說：「賽程打打停停對球員是考驗，但隊員們彼此互相鼓勵，也十分享受訓練，這是非常好的現象。」除了完成階段性目標，他仍是希望球隊能前進亞洲，並將目標放在2027年前進亞洲足球聯盟，「那時候年輕球員已經成熟，陣容也更完整，這是俱樂部未來的目標。」