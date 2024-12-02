一名50多歲女性出現輕微腹瀉、肚子痛症狀，就醫後被診斷為腸胃炎，但服藥一週後腹痛沒有被控制，醫師透過抽血、超音波檢查也都沒發生異狀，最後經電腦斷層掃描，竟然發現患者腹壁上「全都是腫瘤細胞」，已罹患有「婦女沉默殺手」之稱、死亡率高的「卵巢癌」，且合併腹膜轉移。
肝膽腸胃科醫師葉秉威在節目《醫師好辣》分享，患者吃藥首次就診完，吃藥一週後腹瀉沒了，但「肚子還是有點痛」，這時葉秉威就察覺，女子症狀與腸胃炎沒那麼符合，安排抽血及超音波檢查後，女子又覺得症狀好了8成，未如期回診，拖了2週才回醫院看報告。
葉秉威說明，女子抽血結果完全正常，但腹部有「詭異壓痛點」，原先對方不願意進行深入檢查，醫師苦口婆心勸說下才掃電腦斷層，發現「全部都是腫瘤細胞在腹壁上」，女子會肚子痛，是因為腫瘤細胞轉移的緣故。
振興醫院婦產部主治醫師李偉浩提及，卵巢癌沒有特定症狀，但當卵巢癌腫瘤逐漸壓迫鄰近器官，就會出現腹脹、消化不良、噁心、食慾不振等，類似腸胃疾病的症狀，所以很多病人會先去胃腸科，然後再由胃腸科轉診至婦科檢查。
台北榮民總醫院婦女醫學部主治醫師葉長青表示，卵巢癌早期症狀非常不明顯，很多患者都是等到腫瘤長大、壓迫到膀胱導致頻尿，或壓迫腸道導致便秘、腹脹才發現，確診已是第3或第4期，最容易擴散到腹腔內，包括大小腸等器官。
葉長青提醒，40到50歲的女性，最好在定期檢查時增加婦科超音波檢查，尤其是「有卵巢癌家族病史」，或本身有「巧克力囊腫」、「子宮內膜異位」等婦科疾病的族群；臨床上，一旦發現囊腫有擴大跡象，就會透過手術切除化驗確認，卵巢癌最主要的治療方式就是手術，其次才是依照種類不同進行化學治療。
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葉秉威說明，女子抽血結果完全正常，但腹部有「詭異壓痛點」，原先對方不願意進行深入檢查，醫師苦口婆心勸說下才掃電腦斷層，發現「全部都是腫瘤細胞在腹壁上」，女子會肚子痛，是因為腫瘤細胞轉移的緣故。
振興醫院婦產部主治醫師李偉浩提及，卵巢癌沒有特定症狀，但當卵巢癌腫瘤逐漸壓迫鄰近器官，就會出現腹脹、消化不良、噁心、食慾不振等，類似腸胃疾病的症狀，所以很多病人會先去胃腸科，然後再由胃腸科轉診至婦科檢查。
台北榮民總醫院婦女醫學部主治醫師葉長青表示，卵巢癌早期症狀非常不明顯，很多患者都是等到腫瘤長大、壓迫到膀胱導致頻尿，或壓迫腸道導致便秘、腹脹才發現，確診已是第3或第4期，最容易擴散到腹腔內，包括大小腸等器官。
葉長青提醒，40到50歲的女性，最好在定期檢查時增加婦科超音波檢查，尤其是「有卵巢癌家族病史」，或本身有「巧克力囊腫」、「子宮內膜異位」等婦科疾病的族群；臨床上，一旦發現囊腫有擴大跡象，就會透過手術切除化驗確認，卵巢癌最主要的治療方式就是手術，其次才是依照種類不同進行化學治療。