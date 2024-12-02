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▲世界棒球12強中華隊球迷在大巨蛋展現團結的台式應援，讓其他國家的選手和媒體都留下深刻印象。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲剛落成的亞太棒球場，已經歷了1次流標後，2次招標條件仍未做太大更改，再次流標是可預期的結果。（圖／南市府提供）

▲陳傑憲與張奕在世界12強賽的好表現，吸引到國外球團關注一樣。（圖／記者葉政勳攝

台灣奪下世界12強賽冠軍，創下棒球新歷史，除了代表台灣整體棒球實力提升，不只是專業人士說說而已，也真的有實績作為佐證之外，硬體環境跟上也是一大重點。不過要真正讓「棒球」成為國球，台灣仍有很長一段路要走，不論是一般媒體內容的闡述，或者是地方政府的支持，「蹭」完冠軍之後還是要回歸到長期投資與否，才能讓台灣棒球實力持續向前。過去雖然有許多長期關注台灣棒球的球探，一再提起台灣整體棒球實力，不論基層或是職棒，都比起過去成長不少，但直到這一次在世界12強棒球賽奪冠，我們才真的相信，原來台灣的棒球真的能與頂尖高手一搏。而這次能夠奪冠，許多球員與教練都提到台北大巨蛋的幫助，台灣硬體實力終於跟上球員實力。「台灣的棒球場從來都沒有考慮過實際需求。」是台鋼雄鷹總教練洪一中，過去常提到的看法。洪總認為，台灣的棒球場「就只是拿來比賽的棒球場」，但實際上球隊運用的需求、觀眾看球的需求、從業人員使用的需求，台灣的棒球場從來沒有對此做出符合的規劃。台北大巨蛋雖然還有很多可改進的空間，不過新穎的硬體與不受氣候影響，讓球員可以安心集訓，進駐許多訓練器材，甚至可規劃許多國際交流賽事。從今年在台北大巨蛋上的棒球運用，包括年初的讀賣巨人紀念賽，以及備戰世界12強賽期間的集訓與捷克交流賽，讓台灣球員可透過職棒球隊或國家隊與國際交流切磋，獲得不一樣的視野，也提升臨場應變對戰陌生對手的能力。在真的孵出下一顆巨蛋之前，台北大巨蛋的重要性只會持續提升，這也是為什麼，「大巨蛋是棒球場」這件事是如此重要。明年初，將換日本火腿來大巨蛋進行交流賽，中信兄弟與統一獅不用拉拔到日本，就可以與日本職棒球隊切磋，除了球員技術交流，球團也可觀摩行銷與後勤工作。甚至未來備戰經典賽與奧運資格相關的下一屆世界12強賽，能否尋著捷克交流賽模式，邀請更多外隊來台比賽備戰，也都是大巨蛋需要配合的重要任務。奪下冠軍的世界12強棒球賽成員們，回台灣後成為各界不斷邀約的對象，不論是早就想到，還是後來才想到，通告總是滿滿。就像是想找戶籍所在地球員卻找不到的台北市，還是原本沒規劃直播才趕緊在棒球場開直播的台南市，基層棒球發展人才外流早已不是新聞，如果是真心喜歡棒球，能做的事真的很多。台北是少棒、青少棒實力不差，剛拿下亞洲U12少棒賽冠軍的國家隊，就是以北市福林國小為班底，青少棒層級也有實力不錯的重慶與長安兩所學校，但到了高中後卻總是留不住人。綜觀台北市青棒隊，不論是大理、陽明還是南港，皆為公立學校，北市府投入多少經費提升球隊軟硬體設施與待遇，跟鄰近的新北市、桃園市相比，差了一截的情況下，當然留不住人。台南市更不用說了，基層人才外流同樣嚴重，甚至剛落成的亞太棒球場，已經歷了1次流標後，2次招標條件仍未做太大更改，再次流標是可預期的結果。亞太棒球場腹地廣大、設施維護不易，OT廠商的養護成本比認養單一球場來得更高，卻還要再被抽整個園區的營業額度，這算盤怎麼撥都不划算；把春訓大部分的時間租給韓職球隊來賺錢，再說統一獅是在地球團市府很支持，聽起來南市府不僅是只想賺快錢，也只是把支持棒球當作口號。棒球發展沒有速成方式，新北與桃園能培育這麼多頂尖球員，長期投資環境有成，吸引更多球員前往就讀之外，甚至還在持續進步中。不論是平鎮棒球場的整修後，有廣大的室內訓練場地，讓12強國家隊可找空檔去調整；還是三重棒球場，作為新北棒球訓練基地，許多基層比賽也可安排在此。蹭完棒球之後，地方政府能做的事其實還很多，就看愛棒球是真心的，還是只是跟風炒新聞。世界12強棒球賽台灣奪冠後，各項棒球相關新聞不論點閱或是收視，都呈現大幅成長，也讓棒球新聞的需求度大幅提升。不過各電視台長期把體育當成「雞肋」，導致真的有需求時，都是「各路線」記者來支援，不僅專業度不足鬧出許多笑話，新聞也只能跟著真正有跑體育的媒體們走，做不出真正新意。就像是陳傑憲與張奕在世界12強賽的好表現，吸引到國外球團關注一樣。了解中華職棒運作的人，都知道想要旅外，需要行使旅外球員資格或是自由球員權利，在國際賽有了好表現，通常國外球團或是球探，總是會先問一下經紀公司或球隊，其球員的合約狀態如何，或是透過身份照會與聯盟確認，這些過程並不少見。「挖角」兩字，在新聞上看起來震撼，實則跟現實有極大落差，也反應出其實平常鮮少關注棒球。不過或許這就是轉機，如果點閱率或收視率不錯，希望媒體能維持專人常駐棒球或體育線。現在中職票房與收視率持續成長，國際賽又有好成績，若只是炒新聞而不想深入耕耘，未來鬧笑話的機會只會多不會少，也讓這次創下的棒球熱潮變得可惜，沒辦法讓棒球真正成為深入民心的國球。