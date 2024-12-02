我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年將是AI急速爆發的一年，時代的改變快速席捲而來，會改變家庭教育教養現場嗎？根據調查，家長仍擔心AI影響孩子未來，部分父母因此希望孩子就讀理工科系。2016年，親子天下曾執行「跨世代父母教養觀大調查」，比較了Y世代（當時21-35歲，常稱的七年級生）、X世代（當時36-51歲）、嬰兒潮世代（當時52歲以上）父母「可否接受6歲前孩子使用3C看影片時間達1小時」，Y世代可接受者為21%，X世代和嬰兒潮世代皆為16%，但在這次調查中，不分年齡看整體則有27%父母可接受，占比較八年前提升。若以回答「不可以接受」的父母分齡來看，則呈現愈年輕愈開放的趨勢。持反對意見的40歲以下父母，約占同年齡層的一半，但40歲以上父母卻達七成以上反對。顯示年輕父母因為環境和整體傳播方式的改變，對於3C的接受度漸趨開放，走向更願善用新科技的輔助來養育孩子。AI的降臨也影響父母對孩子未來規劃的想像。根據《親子天下》調查，65%父母表示會因為AI的發展讓孩子從小學就接觸資訊教育，更有37%會因此希望孩子未來往理工科系發展，47%則擔心AI影響孩子未來的工作機會。深入育兒現場，調查也顯示64%的父母在育兒過程中感受到高度的焦慮與壓力。在孩子現階段成長歷程中最讓父母煩心的前三名依序是情緒控制（56%）、親子溝通與衝突（47%）、網路3C使用（41%）。從分齡來看，情緒控制和親子溝通衝突在20-40歲、孩子在學齡前和小學階段的父母心中名列第一和第二的煩惱；而對於41-50歲的父母，也就是青春期孩子的爸媽，網路3C使用躍入第二名；51歲以上、孩子年齡更大的父母，網路3C使用更成為最大的擔憂煩惱來源。