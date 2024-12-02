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馬英九基金會邀請陸生來台交流，昨日復旦大學大四生宋思瑤被問及台灣棒球隊獲12強冠軍，未料卻回應稱向「中國台北」表示祝賀。民進黨立委王定宇表示，當台灣社會要求政治不要進入校園時，馬英九成了「馬前卒」領路，帶著中國共產黨篩選過的共青團，進入校園幫中共搞政治，「真的是外侮可禦，內賊難防，可惡啊！」王定宇表示，當台灣社會要求政治不要進入校園時，馬英九成了「馬前卒」領路，帶著中國共產黨篩選過的共青團人員，進入校園幫中共搞政治。王定宇說，當台灣棒球選手贏得冠軍振奮台灣人心時，潘傑楷、陳傑憲手比胸前空白處，希望全世界看見他們的國家「台灣」，某些特殊帳號、藍白某些粉專竟然發動攻擊這些優秀的Team Taiwan球員。王定宇說，當「馬前卒」帶著中國共青團成員參訪洲際球場體驗棒球時，中國學生竟口出賀「中國台北」世界冠軍、一起為祖國努力，一句話就接收了台灣人數十年的努力，這些「馬前卒」帶路進來台灣的中國年輕人，不僅是不懂尊重的吃台灣豆腐，更是滿嘴的「中共政治話語」，那些攻擊台灣球員的藍白粉專，就成了心盲嘴閉的無視者，「真的是外侮可禦，內賊難防，可惡啊！」