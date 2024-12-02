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總統賴清德就職半年，賴政府內閣已有兩人請辭，包括爆發婚外情的交通部前部長李孟諺與勞動部前部長何佩珊為霸凌案下台。資深媒體人楊憲宏說，現在的內閣裡面有很多不對的人，都是前總統蔡英文留下來的人馬，明年過年後，賴清德可能會大清洗，內閣會大改組。楊憲宏在節目《POP大國民》表示，賴清德面臨國內外危機，國內是三黨不過半，國外是美國總統當選人川普帶來的執政路線改變，因此賴清德應重新思考，整個內閣都要換掉。賴清德過去沒有班底，因此剛上任時，用人都是大老推薦的，但事實證明「大老講的都錯了」，例如前台灣金聯董事長呂政璋人事案，就造成大傷。楊憲宏說，現在賴清德都貴為總統，應該要有賴清德時代的人，就像川普用人也沒在客氣，就是要用自己人，且若達不到標準，就是直接換掉。楊憲宏說，現在可看得出來，賴清德對內閣不滿意，常常這個講錯話、那個做錯事，明年農曆年後，內閣可能會有大清洗。