我是廣告 請繼續往下閱讀

在民營金控持續啟動併購之下，公股也傳出兆豐金控董事長董瑞斌有意推動兆豐投信、第一金投信及合庫投信「3合1」整併。對此，市場人士並沒有那麼樂觀，而且相較其他金控股價今（2）日漲逾1%，甚至同樣公股的華南金漲1.7%，兆豐、第一及合庫金漲幅都不到1%。財政部則表示，尚未完全收到3家提交的整併評估報告，但在符合條件之下「樂觀其成」。其實，財政部長莊翠雲曾在立法院多次提到，目前沒有「公公併」規劃，尤其公公併牽涉廣大層面，公股金融事業要整併，必須要雙方「合意」，加上涉及文化經營策略、員工安置、據點裁撤，要進行實質經營面的評估，在不影響國家利益並採「合意」併購的前提下，政府將給予尊重。當然，也要透過市場機制，公平、公開、公正，並符合金融監理法規，並兼顧股東、員工及客戶權益，以國家整體利益考量，進行相關考量評估，並要有相關考量評估。今日市場傳出兆豐金暨兆豐銀董事長董瑞斌拋出公公併新構想，認為公股金控要進行整併，應從規模較小的子公司著手，像是證券、保險、投信、資產管理公司等，也就是「由下而上」方式推進，成功機率較高，甚至傳出已向財政部提出整併方案，希望藉此提升公股競爭力。對此，財政部則表示，尚未完全收到3家提交的整併評估報告。據了解，財政部在收齊所有必要文件，才會評估是否進行下一步。根據資料顯示，截至今（2024）年10月底，3家公股投信中以第一金投信規模最大，擁有109檔基金，規模近1300億元，去年獲利約1.15億元，每股稅後盈餘1.92元。兆豐投信則有90檔基金，規模近千億元，去年獲利約9300萬元，每股盈餘1.77元。合庫投信有147檔基金，規模近500億元，去年獲利約1800萬元，每股盈餘0.60元。至於今日3家公股金控股價表現，第一金目前盤中最高來到27.45元，漲0.91%，兆豐金最高來到40.05元，漲0.62%，合庫金最高來到25.1元，上漲0.8%，只是相較其他金控中信金及永豐金盤中漲超過2%，富邦金、國泰金、華南金、凱基金、玉山金、台新金、元大金漲幅也逾1%，甚至國泰金漲幅也接近2%，就連同樣身為公股的華南金目前漲幅最高來到1.7%。