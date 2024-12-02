歐力士監督岸田護親自來台迎接陳睦衡！日職球隊歐力士猛牛，今（2）日將為台灣18歲投手陳睦衡舉辦加盟記者會，雙方以價值7,500萬日元（約合1,523萬元新台幣）的簽約金以及年薪600萬日元（約合121萬元新台幣）達成簽約。而受到日本媒體關注的是，監督岸田護特地來台迎接陳睦衡，並將出席加盟記者會，這在日職球團中相當罕見，更被媒體的報導形容為「異例」，顯見歐力士對他的重視程度之高。
親迎球隊未來戰力 順道視察冬盟
事實上，歐力士在11月時就曾在日本的大阪市為陳睦衡舉辦加盟儀式，當時消息就指出，雖然是育成選手合約，但雙方簽約金價值落在7500萬日元（約合1,523萬元新台幣），遠高於一般日職育成選手合約。舉例而言，以第一輪選秀身份入團的新秀，簽約金普遍為1億日圓左右（約合2,030萬元新台幣）
日本媒體《日刊體育》今（2）日報導指出，歐力士監督岸田護以及球隊GM福良淳一，將一同搭機前往台灣，參加陳睦衡的記者會。報導直言，由球隊監督親自前往外籍選手國家參加記者會的形式，在日職屬於「異例中的異例」，但也代表了歐力士對陳睦衡的期待。
陳睦衡在穀保家商時期，就已經進入不少美、日球團的視野，並且在今年9月的U18亞洲錦標賽中，先發面對日本的甲子園全明星隊，飆出4局無失分好投，整個賽會9.1局無失分，幫助中華隊奪冠外，也獲選為最佳先發投手，成為最終旅日的關鍵。
值得一提的是，岸田護本次來台，將順道視察目前正在進行的冬季聯盟，因為歐力士2023年第一指名新秀横山聖哉，以及第4指名的堀柊那都在其出賽。
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事實上，歐力士在11月時就曾在日本的大阪市為陳睦衡舉辦加盟儀式，當時消息就指出，雖然是育成選手合約，但雙方簽約金價值落在7500萬日元（約合1,523萬元新台幣），遠高於一般日職育成選手合約。舉例而言，以第一輪選秀身份入團的新秀，簽約金普遍為1億日圓左右（約合2,030萬元新台幣）
日本媒體《日刊體育》今（2）日報導指出，歐力士監督岸田護以及球隊GM福良淳一，將一同搭機前往台灣，參加陳睦衡的記者會。報導直言，由球隊監督親自前往外籍選手國家參加記者會的形式，在日職屬於「異例中的異例」，但也代表了歐力士對陳睦衡的期待。
陳睦衡在穀保家商時期，就已經進入不少美、日球團的視野，並且在今年9月的U18亞洲錦標賽中，先發面對日本的甲子園全明星隊，飆出4局無失分好投，整個賽會9.1局無失分，幫助中華隊奪冠外，也獲選為最佳先發投手，成為最終旅日的關鍵。
值得一提的是，岸田護本次來台，將順道視察目前正在進行的冬季聯盟，因為歐力士2023年第一指名新秀横山聖哉，以及第4指名的堀柊那都在其出賽。