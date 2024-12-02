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歐力士監督岸田護親自來台迎接陳睦衡！日職球隊歐力士猛牛，今（2）日將為台灣18歲投手陳睦衡舉辦加盟記者會，雙方以價值7,500萬日元（約合1,523萬元新台幣）的簽約金以及年薪600萬日元（約合121萬元新台幣）達成簽約。事實上，歐力士在11月時就曾在日本的大阪市為陳睦衡舉辦加盟儀式，當時消息就指出，日本媒體《日刊體育》今（2）日報導指出，歐力士監督岸田護以及球隊GM福良淳一，將一同搭機前往台灣，參加陳睦衡的記者會。陳睦衡在穀保家商時期，就已經進入不少美、日球團的視野，並且值得一提的是，岸田護本次來台，將順道視察目前正在進行的冬季聯盟，因為歐力士2023年第一指名新秀横山聖哉，以及第4指名的堀柊那都在其出賽。