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勇士一哥Stephen Curry昨天帶傷回歸，攻下全隊最高23分、7籃板，達成生涯24000分里程碑，但勇士最終不敵太陽，苦吞4連敗，有美國媒體曬出數據，勇士反倒在沒有Curry的情況下取得更好的成績，獨行俠同樣也是主將Luka Doncic不在時戰績更好。勇士開季一度站上西區榜首，但近期陷入低潮，Curry膝傷反覆導致缺席，昨天傷停一場回歸也無法帶動團隊，賽後總教練Steve Kerr更不留情面批評，球隊缺乏溝通交流，「就像停屍間一樣」安靜。美國媒體《Clutch Points》整理出一數據，有4隊在當家球星缺席時戰績反而更好，勇士在沒有Curry時打出3勝1負，獨行俠沒有Doncic時5勝1負，灰熊沒有Ja Morant取得6勝4負，魔術沒有狀元郎Paolo Banchero時11勝5負，顯示「當這些隊的球星缺席時，他們會抱持『下一個人要跳出來』的想法」反而打得更好。Doncic因右手腕受傷，已經缺席一週以上，但獨行俠在Kyrie Irving的單核帶領下，近期反倒打出驚奇拿下3連勝，目前以12勝8負排在西區第5，不過壞消息是，今天出戰拓荒者，Irving因肩部酸痛休兵，而Doncic則是今天復出。