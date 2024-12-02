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▲台灣虎航2025夏季航班「1299元起」單程未稅，便宜機票開搶。（圖／翻攝自台灣虎航官網）

▲中華航空限時復飛台北至關島的直飛航線。（圖／華航提供）

總算等到台灣虎航2025夏季班表！明（3）日上午10:00早鳥優惠首波開賣，尊榮虎優先開搶、菁英虎也有優惠，1299元起單程未稅便宜出國到韓國仁川及釜山、台北／高雄飛日本成田也才1799元起單程未稅，划算航線價格、購票連結一次整理。台灣虎航2025夏季航班早鳥優惠首波開搶，尊榮虎優先搶票日：2024年12月3日上午10:00起至2024年12月3日晚間23:59止，促銷搭乘期間為2025年3月30日至2025年10月25日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期，優惠機票數量有限。◾️（價格皆為單程未稅 ）：「桃園－首爾仁川」、「桃園－釜山」、「桃園－濟州島」、「桃園－沖繩」1,599元起「桃園－岡山」1,699元起「桃園－秋田」、「桃園－小松」、「桃園－大阪」、「桃園－東京羽田」、「桃園/高雄－東京成田」、「桃園/高雄－名古屋」、「桃園/高雄－福岡」1,799元起「桃園－新潟」1,999元起「桃園－仙台」2,099元起「桃園－札幌(新千歲)」、「桃園－函館」2,599元起全員促銷期間：2024年12月4日上午10:00起至2024年12月5日晚間23:59止，促銷搭乘期間為2025年3月30日至2025年10月25日。◾️（價格皆為單程未稅 ）：「桃園－沖繩」1,599元起「桃園－岡山」1,699元起「桃園－小松」、「桃園－大阪」、「桃園－名古屋」、「桃園/高雄－福岡」、「桃園－佐賀」1,799元起另外，中華航空限時復飛台北至關島的直飛航線，即日起至2025年2月1日期間，以A321neo機型執飛，每週提供兩班往返服務，限時優惠來回機票6,317元起（不含稅金），持台灣護照旅客可享受最多45天免簽停留。台北出發航班於每週三與週六晚上9:05起飛、預計於次日凌晨03:00（當地時間）抵達關島；回程航班則於每週四和週日凌晨4:30於關島起飛、清晨06:55抵達台北。