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日前才因涉誹謗前中國小姐張淑娟，資深媒體人周玉蔻遭判刑1年6月，還被限制出境，上周五在桃園機場出境時遭攔下；今（2）日，周玉蔻又因去年在臉書指控民眾黨立委黃國昌「在教室硬上女學生」，檢方依加重誹謗罪起訴後，今被台北地方法院判刑3月，可易科罰金，可上訴。本案緣於，2023年5月，民眾黨主席柯文哲當時參加「館長」陳之漢直播專訪時，聲稱若當選總統，會找黃國昌擔任法務部長，周玉蔻於6月13日在臉書發文，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」等語，黃國昌不滿怒批周玉蔻「惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流」，提告要求賠償精神慰撫100萬元、刪除相關貼文，並須在報紙頭版及周的個人臉書置頂，刊登本件求償案判決主文各1天與30天。檢方起訴書指出，周女所指的硬上，不是她辯稱的合理評論，而是一般民眾社會通念的性侵害，她的言論涉及誹謗，且她民事部分，已遭判賠30萬元，並須刪除相關文章確定，周女犯行明確。台北地方法院審理時，周玉蔻聲稱是做合理評論，哽咽稱檢察事務官的起訴，讓她覺得自己「像一隻小螞蟻一樣被輾壓」，否認犯罪。不過今日台北地院合議庭宣判，依加重誹謗罪判周女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴