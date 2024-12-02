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馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍領銜的陸生團來台交流，其中就讀清華大學的大二生彭弋航的外貌出眾，神似女星劉亦菲，其學霸履歷也隨後在微博、小紅書等平台曝光，讓不少網友讚歎根本是學霸學歷、高智商、高顏值的「仙女」。對此，前立委郭正亮說，這個小女生「仙氣飄飄」，真的讓他很驚豔，不只是好看，還包括台風等方方面面的能力。郭正亮11月29日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，彭弋航「仙氣飄飄」，從小多才多藝，還有人找到彭弋航在北京清華上課的照片傳給他，也有她小時候下圍棋、彈鋼琴、繪畫、跳街舞的照片，「她今天是熱搜第一名欸！我朋友就告訴我說，哪幾個版她熱搜第幾名、第幾名。」郭正亮說，馬龍大家早就知道了，中國的桌球本來就是世界級的；而彭弋航才20歲，真的是落落大方，講話又有條理，這個小女生他是真的很驚豔，不只是好看，包括台風等方方面面的能力，「看起來應該是在北京長大 ，她是人大附中。」