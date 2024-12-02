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雖然國民黨主席選舉明年年中以後才會登場，但現今議題討論的已經越來越熱烈；主要原因有幾個，第一是最近國民黨黨慶系列活動聚焦了一定程度的議題討論，第二是關於黨內2028年總統候選人也是攸關其能否重拾政權的最後一次機會，第三，由於馬英九基金會邀請大陸學生來台之議題，也聚焦了兩岸關係的討論，都讓國民黨主席選舉的話題有拉高的傾向。而就現在的可能趨勢來判斷，明年國民黨主席選舉，或許有以下幾種想像。首先，是現任朱立倫繼續參選連任，黨內人氣王、也是2028年最可能的候選人、台中市長盧秀燕，因為仍以市政為主，所以不參選。畢竟朱立倫在近期黨慶的系列活動中，都會不斷強調他黨內治理的政績，包括立院最大黨、與民眾黨聯手推動國會改革、擋住「罷樑」等，連任的企圖心頗強，雖然他給外界似有一種感覺，亦即若盧秀燕真的想選，朱可能保持一定程度的迴旋空間，甚至傳出可能禮讓，但以現在他的動作來看，參選連任或許勢在必行，而這似乎也是關於主席選舉目前最可能的情況。其次，是台中市長盧秀燕為了2028年的總統大選作準備，在黨主席戰役中御駕親征；此種可能性雖然存在，但盧秀燕至今仍未鬆口，畢竟她現今考慮的或許仍然是台中的市政優先，好歹先將政績拚得更亮眼，參選2028才能更具底氣。況且盧若參選黨主席，除了綠軍會提早強攻外，黨務與市政是否能首尾兼顧，確實對她是大考驗；特別是如果因為黨務影響施政滿意度，對於2028的戰役來講，就會有潛在的風險。現在雖然黨內有相當多數的人，期待盧直接參選黨主席，以利日後若真成為黨的候選人，競選總部便能與黨中央協調同步，減少彼此捍挌的可能性，以利協同作戰，增加勝算；道理簡單，盧亦深知，現在就看有沒有關鍵議題，或足以影響她決策的核心人士能否能推她一把，讓水到渠成。若真能如此，國民黨2028年的總統候選人提名也會單純些，不然以藍軍現今長期在野，民進黨全面掌控政經資源的當下，主席選舉變數增加，藍軍要重返執政，只怕難上加難。再者，是2028最可能人選盧秀燕不參選主席，而是由其「代理人」參戰，但若是此情況，則現任朱立倫競選連任的可能性一樣拉高；畢竟盧的代理人難尋，因為要找到具政治能量，又不選2028，要與盧關係匪淺且能與朱抗衡者，談何容易？輩份高者可能不願屈就，盧甚至連這口都開不了，輩份較低者勝率無法拉高，冒然參選，被朱KO也就罷了，若衝擊盧的聲勢與威望，難免外界會多做文章，綠軍更可能見縫插針，未必對盧有利，反而比她自己參選風險更高 ; 聰明如盧者，若尋覓不到具爆發力且能服眾的代理人，這選項的可能也隨之降低。最後，是對2028年總統無參選意願，但在黨內德高望重的「造王者」出馬角逐黨主席，而其唯一的任務就是建構公平、公正、透明的提名機制，決定黨內2028的候選人，就如2008年黨主席吳伯雄的角色；而以現今來說，符合條件者，大概就屬日前成立兩岸智庫的前立法院長王金平，前台中市長、亦於從政時深具形象魅力的胡志強，再來就是恨鐵不成鋼，覺得國民黨現在根本不敢觸碰兩岸議題，而他卻積極建構兩岸互動，想重新讓國民黨找回手感與話語權的前總統馬英九。此三人在黨內皆有輩份且各擅勝場，想參選2028的企圖心也很低，較能符合無私的「造王者」角色與定位 ; 若在盧不參選主席的情況下，由其中一人參選，就算現任朱主席也角逐，也能將主席選舉的價值與定位導向2028年藍軍勝選方程式的建構，不僅意義性會更加，話題聲量亦會隨之提升。綜合來說，明年國民黨主席選舉確實有以上幾種可能，究竟會如何發展，或許只能由時間來告知最後的答案了。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com