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馬英九基金會邀請40名陸生訪台，昨天下午到台中洲際棒球場體驗棒球，復旦大學學生宋思瑤被問到12強賽感想時，竟脫口祝「中國台北隊」獲得世界冠軍。對此，律師黃帝穎直呼，中國人竟侵門踏戶來台灣嗆我國棒球隊是「中國台北隊」，馬英九欠球迷與國人一個道歉。陸生團昨天下午抵達台中洲際棒球場，在中信兄弟王威晨、許基宏帶領下，由桌球名將馬龍、射擊女將楊倩率先體驗打棒球。復旦大學大四生宋思瑤受訪時，被媒體問及台灣在12強拿下世界冠軍的感想？她先是代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並說自己希望大陸和台灣同胞可以像中信兄弟的brothers一樣，一起為祖國在棒球領域更上一層樓、一起努力、一起進步。說法引起在場媒體錯愕。對此，黃帝穎痛批，「馬英九應為矮化台灣棒球向國人道歉，馬找來中生嗆台灣棒球是中國台北隊！」黃帝穎提及，台灣棒球世界冠軍，普天同慶，隊長陳憲傑轟出三分砲說「我們代表台灣，是台灣的驕傲，關鍵時刻轟出全壘打很振奮，這個手勢告訴大家，我們是從台灣來的選手。」黃帝穎續指，豈料，中國人竟侵門踏戶來台灣嗆我國棒球隊是「中國台北隊」，中國統戰不擇手段，嚴重矮化、貶低我國棒球隊。黃帝穎還說，更可恥的是，搭起舞台讓中生對我國棒球隊發動矮化攻擊「中國台北」的罪魁禍首，竟然是領台灣納稅人血汗錢的前總統馬英九，直呼「馬英九欠球迷與國人一個道歉」。