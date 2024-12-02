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▲盧秀燕認為陸生來台會講什麼話、做什麼行為，中央一定有評估風險，地方不宜僭越。（圖／台中市政府提供，2024.12.02）

陸生團遊台灣獲全國矚目，卻於昨天在台中洲際棒球場體驗棒球時，講出祝賀「中國台北隊」獲得世界冠軍、一起為祖國在棒球領域更上一層樓的說法。民進黨議員蔡耀頡今天質詢時，要求市長盧秀燕對陸生的說法拿出態度，盧秀燕認為兩岸關係緊張，訪問團的路線由陸委會核准，「他們進來會講什麼話、有什麼樣的行為，中央一定有評估風險」，如果中央沒表示什麼意見，基本上就是中央事務，「只是剛好來我們這邊而已」。馬英九基金會邀請40名陸生訪台，昨天下午到台中洲際棒球場，由中信兄弟王威晨、許基宏帶領體驗棒球，復旦大學大四生宋思瑤被問到12強賽感想時，代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並希望大陸和台灣同胞像brothers一樣，一起為「祖國」在棒球領域更上一層樓。棒球在台灣素有「國球」美名，宋思瑤說法讓不少國人覺得「被吃豆腐」，台中市議員蔡耀頡今（2）日總質詢時，要求市長對昨天陸生大放厥詞的行為發表看法。盧秀燕答詢時表示，目前兩岸關係緊張，陸生團參訪的路徑經中央核准，「我相信他們進來會講什麼話、有什麼樣的行為，中央一定有評估風險」。她強調同意陸生參訪洲際棒球場的職權在陸委會、而非地方政府，「如果中央到現在沒表示什麼意見、說什麼話，基本上這件事就是中央事務，只是剛好來我們這邊而已，地方政府不宜超越。」