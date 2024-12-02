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▲Rosé分享有一次在錄音的過程中教團隊玩「Apartment Game」，沒想到大家反應很不錯，也就此成為〈APT.〉的靈感來源。（圖／Rosé IG）

韓國女團BLACKPINK成員Rosé近期與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的單曲〈APT.〉，靠著洗腦的旋律紅遍全球，近日她登上韓國JTBC《News Room》分享MV中引起熱議的親臉頰畫面，其實是火星人的想法。Rosé表示，當時在國外，有一天晚上在錄音室教團隊玩「Apartment Game」，沒想到大家都玩得很開心，所以最後這個遊戲的口令就變成歌曲的一部分，還加入愛情元素，講述一對男女在公寓相遇後開心玩樂的故事，最後火星人也加入創作。Rosé也分享與火星人首次合作經驗，坦言一開始覺得很新奇，且對方給予她許多不一樣的想法以及啟發，像是火星人在錄音過程中還指導她改變唱腔，讓歌曲可以蘊含更多情感，讓Rosé獲益良多，火星人還特別叮囑她：「記得去新聞上說火星人布魯諾是最棒的！」Rosé也揭秘〈APT.〉中親吻臉頰的畫面其實是火星人的提議，一開始聽到她還笑著問：「為什麼是我來做」，但火星人解釋，如果是自己來會更奇怪，聽了解釋以後Rosé覺得對方說得對，於是按照火星人的想法拍攝，沒想到這幕也成為YouTube重播次數最多的片段之一。