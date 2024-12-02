美媒預言道奇「恐怖統治」將到2029年！洛杉磯道奇在奪下世界大賽冠軍後，休賽季仍然持續補強，先是和韓裔萬用工具人Tommy Edman簽下五年總值7400萬美元（約合新台幣24億元）的新約後，再大手筆和賽揚左投Blake Snell簽下5年1.82億美元（約合新台幣59億）的合約。對此，美國媒體報導預言，大谷翔平、山本由伸、Mookie Betts等6名球星，都已經簽下多年合約，將可能讓道奇的恐怖統治延續到2029年。
道奇6球星為主力 恐怖統治到2029年
美國媒體《EMPIRE SPORTS MEDIA》報導指出，在道奇隊和Tommy Edman、Blake Snell都簽下長達5年的合約後，已經成功為球隊組建出可怕的核心陣容。除了2名日籍球星大谷翔平、山本由伸外，全明星外野手Mookie Betts、重砲捕手Will Smith、以及新加入的Tommy Edman、Blake Snell，共6位球星都將待在道奇隊直到2029年。
山本由伸、Blake Snell將能確保先發輪值的深度，打擊部分，Mookie Betts、Will Smith的長打火力十足，搭配多功能型的內野工具人Tommy Edman，確保了整體中線防守的穩定度。更重要的是，而明年將回歸「二刀流」的大谷翔平，將會是球隊最重要的存在。
報導最後特別補充道，這6人的主力陣容，甚至還不包含拿下2024年世界大賽MVP的Freddie Freeman，雖然他和到期的合約僅到2027年，不過現年已經35歲的他，或許有機會和道奇延長合約直至退休。
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美國媒體《EMPIRE SPORTS MEDIA》報導指出，在道奇隊和Tommy Edman、Blake Snell都簽下長達5年的合約後，已經成功為球隊組建出可怕的核心陣容。除了2名日籍球星大谷翔平、山本由伸外，全明星外野手Mookie Betts、重砲捕手Will Smith、以及新加入的Tommy Edman、Blake Snell，共6位球星都將待在道奇隊直到2029年。
山本由伸、Blake Snell將能確保先發輪值的深度，打擊部分，Mookie Betts、Will Smith的長打火力十足，搭配多功能型的內野工具人Tommy Edman，確保了整體中線防守的穩定度。更重要的是，而明年將回歸「二刀流」的大谷翔平，將會是球隊最重要的存在。
報導最後特別補充道，這6人的主力陣容，甚至還不包含拿下2024年世界大賽MVP的Freddie Freeman，雖然他和到期的合約僅到2027年，不過現年已經35歲的他，或許有機會和道奇延長合約直至退休。