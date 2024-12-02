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▲前賽揚強投Blake Snell，日前確定加盟洛杉磯道奇簽下5年59億大約，但其中有6000萬美元為延遲支付，讓道奇延遲支付總金額來到9.62億美元。（圖／美聯社／達志影像）

美媒預言道奇「恐怖統治」將到2029年！洛杉磯道奇在奪下世界大賽冠軍後，休賽季仍然持續補強，先是和韓裔萬用工具人Tommy Edman簽下五年總值7400萬美元（約合新台幣24億元）的新約後，再大手筆和賽揚左投Blake Snell簽下5年1.82億美元（約合新台幣59億）的合約。美國媒體《EMPIRE SPORTS MEDIA》報導指出，在道奇隊和Tommy Edman、Blake Snell都簽下長達5年的合約後，已經成功為球隊組建出可怕的核心陣容。山本由伸、Blake Snell將能確保先發輪值的深度，報導最後特別補充道，