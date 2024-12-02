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▲到LINE官方帳號尋找「LINE客服小幫手」，並透過下方功能欄選項找到「寫信給客服」，就能進入更改ID的網頁。（示意圖／NOWnews攝影中心）

▲不少人提醒，更改LINE ID需要有個資被洩漏等疑慮，官方才有可能審核通過。（圖／記者周淑萍攝）

LINE可以透過搜尋對方帳號ID加入好友，但是過去建立ID後就不能更改，除非整個帳號刪除重辦。不過，近日一名網友分享成功案例，同時提供更改步驟，讓一票ID內含有生日、手機號碼等資訊的用戶超感恩，直呼「之前就在煩惱這個問題」、「我以為沒救了」。一名網友日前在Threads上表示「LINE 上面說ID確認後不能再更改，但是現在居然靠這招我成功更改ID了！」並分享更改步驟。原PO也提醒，更改ID的原因寫得越詳細越好，例如ID有洩漏個資等疑慮，且改過之後就別再二次更改了，「感覺之後要再改，客服那邊可能審核提高，畢竟已經更改過了。」貼文一出，不少網友秒付出行動，「太感謝，之前就在煩惱這個問題，我也是用電話」、「我甚至叫apple，我是26歲的男人」、「我的還是iloveu 開頭，要跟業主加賴都說ID故障」。也有人照做後碰壁，「求你們的原因打什麼，他叫我直接刪掉重新註冊。」有網友分享，「我之前ID是含生日年月日，我跟客服說，小時候不懂事，設立的ID包含生日年月日，現在覺得生日屬於隱私，不想在給對方透過ID加好友的同時洩漏生日。」更有人直言，