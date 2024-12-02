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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，日前以證人身分被北檢傳喚創黨元老、「大媽老司機」朱蕙蓉連上好幾個政論節目，爆料檢調問話內容，並直言柯文哲「死定了」。對此，政治評論員吳靜怡表示，「看著朱蕙蓉的表情，她的憂慮和失望，依舊是挺柯的，因為不像我聽到是很振奮！」吳靜怡2日在臉書上PO文，標題為「要辦反霸凌遊行的民眾黨，用斬首示眾的戲碼？剷除異己、鞏固聲量！」她表示，「創黨元老朱蕙蓉在媒體前說了檢調約談時的部分內容，並且說出了總統競選時，抖內費用部份流入『木可』，更強調檢調資料比想像中還多，看著朱蕙蓉的表情，她的憂慮和失望，依舊是挺柯的，因為不像我聽到是很振奮！」吳靜怡說，扣錯扣子的小小孩，媽媽會幫忙解開，沒關係，再好好扣一次吧！民眾黨這孩子，把衣服全部撕毀，彷彿指控著媽媽要偷他的衣服，陳智菡用臉書公然指責批判並帶風向毀創黨黨員的用意，接著黨代表參選人檢舉朱蕙蓉，在毫無流程依據情況下，用訊息要朱蕙蓉這週到中評會說明，不只違反政黨法，更彰顯民眾黨絲毫不避諱逆行的民主制度。吳靜怡質疑，「朱蕙蓉有比柯文哲還要可惡嗎？到底是誰毀滅了民眾黨？原來，貪污一點都不可惡，污了民眾黨的政治獻金也不可惡」，民眾黨連要啟動調查柯文哲的決心和行動都沒有，弱智包庇、道德裸奔也沒有差了，反正現在就是要選黨代表，「挺柯」變成鞏固自己黨員票的方式，民眾黨即將變成比特犬園區，誰鬥狠，誰得票，完全沒有一點改革的聲音。吳靜怡酸，「海水退了，沒有褲子，連那片草都要光禿禿了」，民眾黨民調低靡，下探百分之五，這幾天，企圖用「民眾黨員增至逾兩萬」來欺瞞社會，製造民眾黨還是有市場的新聞輿論，但事實是，選後的一月，總黨員數早就突破逾三萬，「到底是數學不好，還是到現在全黨還在使用詐術，騙更多的草，別走！」吳靜怡也喊話，「蕙蓉姐，道不同，但妳經歷過的，我歷經是數年、十幾倍的折磨，我都好好的，妳也會。加油！」