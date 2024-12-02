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MLB休賽季最大咖自由球員Juan Soto情歸何處備受關注，美國媒體透露，目前潛在新東家已經縮小至2支球隊，那就是波士頓紅襪和紐約大都會，老東家洋基則淡出這場爭奪戰。日前Soto爭奪戰集中到5隊，包含老東家洋基、府奪冠的道奇、大都會、紅襪和藍鳥，不過熟悉情況的紐約媒體《NJ.com》記者Randy Miller進一步指出，「目前已經縮小到兩支球隊：紅襪、大都會，他們都非常渴望Soto加盟。」Soto則對紅襪印象非常好。生涯累積541轟的名人堂球員、紅襪傳奇「老爹」David Ortiz先前也曾開金口積極招募Soto，點名Soto能成為自己的接班人，鼓勵紅襪對Soto展開追求。本季是Soto征戰大聯盟的第7年，他以0.288打擊率、41支全壘打和109分打點的活躍表現，幫助紐約洋基睽違15年重返世界大賽。