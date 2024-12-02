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台積電上周五（29日）失守千元關卡以及季線，一度朝半年線靠近。不過隨著美國股市感恩節假期後持續走高，道瓊、標普再創新高點，宣告著耶誕節行情開跑。台北股市今（2）日也一甩疲態，開盤大漲逾200點，台積電也回神上攻，一開盤站回千元關卡，市值也重返新台幣26兆元。前陣子台積電呈現拉回，主要是受到地緣政治、以及「川普關稅2.0」言論拖累，上週收在996元，跌破千元關卡，同時跌破季線，回測半年線。不過上周五美國股市再度走高，道瓊指數上漲188.59點或0.42%，收44910.65點，再創歷史新高，那斯達克指數上漲157.69點或0.83%，收19218.17點，標普500指數上漲33.64點或0.56%，收6032.38點，再創歷史新高，費半指數上漲73.55點或1.52%，收4926.56點。台股ADR多數收高，台積電ADR上漲1.92%，日月光ADR上漲2.42%，聯電ADR上漲0.90%，中華電信ADR下跌0.63%。台積電ADR上周五上漲1.92%，也激勵台積電今日現股跳空開高，以1020元開出、上漲24元，盤中最高來到1035元、上漲39元或3.92%，市值重返新台幣29兆元，來到26.76兆元。