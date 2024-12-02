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▲警方查獲7件7人，查扣「微型槍砲」7臺，詢後全部依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

台中市警局第二分局員警執行網路巡邏勤務時，發現網路購物平臺蝦皮、露天，中國賣家疑似公開販售中國製造的「大炮」、「手工製作二踢腳迫擊炮」、「迷你迫擊炮」，商品恐皆為改造槍械，於上（11）月18日到29日執行查緝專案，共查獲7名買家購入，因大砲有殺傷力，買家全都違反槍砲法，被逮捕送辦。警方說明，上月18至29日執行掃蕩槍械專案期間，發現蝦皮與露天平臺，有賣家販售名為「大炮」、「手工製作二踢腳迫擊炮」、「迷你迫擊炮」的「微型槍砲」，主打童年回憶懷舊風。經查，「童年回憶、迷你迫擊砲」，商品約30至40公分大，有一根長長管子能夠放入鞭炮，下頭還有2顆輪子能夠移動，整體外觀就像簡易版大砲，網路上還有射擊的影片，其金屬結構與機能具有殺傷力，屬於「非制式槍砲」管制範圍，違法事證明確，共計查獲7件7人，查扣「微型槍砲」7臺，詢後全部依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。不過，警方指出，賣家身分不詳，有可能是中國人，也可能為台灣人設置的賣家帳戶，由台灣買家下單後直接從中國寄到台灣，目前已經通知網路購物平臺下架。第二警分局長周俊銘提醒，持有非制式槍砲，可處5年以上有期徒刑，刑責嚴重，本分局除持續加強查緝外，並協請刑事局通報國內各大網路賣場，下架相關商品，禁止刊登販售，同時函請財政部關務署加強海關查驗，避免進口，也提醒民眾切勿購買持有以免誤法。