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今年台灣觀光業，尤其東半部受到地震、颱風等因素重創。根據觀光署統計，今年1到9月旅館業平均房價略減，漲幅趨緩，花東地區住客人次持續回流中。我國旅館業分為觀光旅館、旅館之二大類型，依臺灣旅宿網統計，113年1-9月旅館業(觀光旅館及旅館)平均房價為2943元，較去年同期2973元，減少30元(下降1.01%)，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。客房住用率部分，觀光署表示，113年1-9月旅館業為48.33%，較去年同期49.84%，減少1.51個百分點(下降3.03%)，整體客房住用率較去年同期小幅下降，推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。除此之外，花東地區旅館業客房住用率受0403地震、颱風、旅客信心不足之影響，花蓮縣113年第2季客房住用率僅1成左右，第2季逐步恢復為2至3成、臺東縣113年4-9月客房住用率為2成3至3成6，花東地區住客人次持續回流中。觀光署提到，以各縣市統計觀之，新竹縣、臺南市、新北市、高雄市、澎湖縣及雲林縣旅館業(觀光旅館及旅館)113年第3季客房住用率分別為58.68%、51.5%、50.35%、49.3%、37.58%及28.49%，均較112年同期成長，顯示藉由在地文化及美食、藝術音樂、演場會、運動賽事、花火節等活動辦理，促進旅客留宿，進而提升地方食、宿、遊、購、行之共榮發展。為降低0403花蓮地震對旅宿業的影響，觀光署辦理「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」，國人於活動期間入住有參加花蓮合法旅宿，即可享有相關住宿優惠，除直接向旅宿業者訂房外，也可透過觀光署核定之旅行社所營國內訂房平台訂房，歡迎國人踴躍安排至花蓮住宿使用優惠折抵。