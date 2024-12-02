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民眾黨黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，創黨元老朱蕙蓉上週以證人身分前往北檢後，連上多個政論節目提及約談狀況，並直言柯文哲「死定了」。不過，朱蕙蓉昨晚收到黨中評會約談簡訊，指她被檢舉傷害黨，朱憤而跟丈夫聯袂宣布退黨，並暗指檢舉案跟陳智菡有關。對此，陳智菡今（2）日強調，黨內確實收到很多檢舉，「但是這些都與我無關。」朱蕙蓉上週在政論節目爆料她被檢方約談的部分內容，包括看了資料後認為柯文哲「死定了」，政治獻金案卻時有違法疑慮；而捐款QR-Code亦疑似連結到木可公司。朱蕙蓉隨後也被大批小草出征，昨晚更收到黨中評會的約談簡訊，指她「傷害黨」。朱蕙蓉質疑，中評會以她違反中央評議裁決條例二十二條議處，相關具體事證為何？難道只憑陳智菡的說辭或是指示？陳智菡今在黨團受訪時則回應：「老實說，我不知道她這些言論的相關依據是什麼，就好像她在政論節目上頭，對於整個募款過程有很多不實訊息，這樣的不實訊息其實已經傷害到台灣民眾黨以及很多夥伴。所以，據我了解，確實有很多檢舉，但是這些都與我無關。」至於柯文哲前幕僚張益贍批評陳智菡害民眾黨民調下滑，應該辭職或是開除黨籍。陳智菡則同樣回應：「我不知道他指控的依據是什麼。」