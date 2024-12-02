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國民黨主席改選將於明年登場，在上屆一度以6萬302票威脅現任主席朱立倫8萬5164票的孫文學校長張亞中，此次是否再度參選引發外界關注。張亞中日前接受專訪時表態，「這種事情從來就不會排除在我想法裡面，只是我會找最好的時間，準備好就會跟大家報告。」張亞中日前接受《下班瀚你聊》節目專訪，被問及如何評價朱立倫，張亞中質問，在朱立倫擔任黨主席的任期內，國民黨的形象有變更好嗎？可以用一個字形容朱立倫，就是「私」心的私，處理很多問題「私」擺太前面。黃暐瀚則緩頰，如果依國民黨中央論述，一定會說「我們是國會多數黨」。張亞中則感嘆，假如民眾黨跑去民進黨那邊，所謂多數大概也沒用，「你要做到立法院已經夠爛了以後，什麼地方都輸掉以後，才認為自己做得不好嗎？你的標準是什麼？」張亞中再問，國民黨現在民調有多高？國民黨社會上形象有變得更好，還是普通、越來越爛，跟朋友問，大家對國民黨還有感覺、期待嗎？對於黨內有人力拱王金平參選，認為他能夠擔任總統大選的造王者？張亞中則認為，王金平的長處在於協調，但國民黨目前的問題是方向、價值觀出現問題，認為明年的黨主席選舉是選擇一個能贏的人，而是能夠帶領國民黨走出新的路線、理念、方向的黨主席。最後有關是否再戰黨主席一事？張亞中則意有所指的提到，「這種事情從來就不會排除在我想法裡面，只是我會找最好的時間，準備好就會跟大家報告。」張亞中提及，今天不是因為名和利，自己沒有家族企業、地方派系，也沒有要拉拔誰，今天就是要為國家、黨做事，「大家都好，國家才會好。」