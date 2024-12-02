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▲戴資穎受元和雅醫美整形集團邀請化身1日鑑識人員，第1次穿上刑事鑑識背心開箱空氣槍實驗室，在警方專業指導下，親身感受空氣槍威力。（圖／高市警局提供）

高市警局刑事鑑識中心所成立「空氣槍實驗室」於12月1日起正式啟用，由羽球天后戴資穎擔任1日鑑識人員，開箱南部第1個空氣槍實驗室，未來除將受理該局各分局、大隊等外勤單位查獲之空氣槍鑑定外，也將受理高雄、橋頭等地區法院、地檢署等機關空氣槍鑑定。鑑驗時程也將從原本3至6個月縮短至2週內，可望提高案件偵審效率。父母都是警界出身轉任消防的戴資穎受元和雅醫美整形集團邀請化身1日鑑識人員，第1次穿上刑事鑑識背心拍片開箱空氣槍實驗室。在警方專業指導下，參與模擬測試，親身感受空氣槍威力，並從鑑驗流程，了解如何判定殺傷力，最後與捐贈人元和雅總院長鍾金源、執行長莊子瑩，同框合影力挺警察打擊黑槍執法，並肯定元和雅醫美集團對高雄市警察的付出與支持。刑事鑑識中心表示，實驗室人員經刑事警察局訓練合格，取得鑑定資格，儀器設備採用美國OEHLER廠紅外線光電柵及測速儀，業由內政部警政署審查核可，鑑定過程係以紅外線感應槍枝擊發之彈丸通過光電柵的時間差，計算出彈丸射速，進而換算彈丸單位面積動能，由實驗室開立鑑定書可作為檢方起訴、聲押及法院判決依據。以往高雄市查獲長、短空氣槍需定期派員專車北上送至刑事警察局鑑驗，槍枝自查獲至取得鑑定報告通常需耗費3至6個月，如今空氣槍實驗室成立啟用，鑑驗時程約能縮短至2週內，可望提高案件偵審效率。高雄市政府警察局刑事鑑識中心歷經3年籌備，完成「空氣槍實驗室」建置，從設備採購到人員培訓，皆精益求精。實驗室的啟用，不僅能迅速區分槍枝的危險性程度，還可作為司法起訴和審判重要依據，為政府「打擊黑槍、終結暴力」提供堅實的後盾，未來，高雄警方也將持續運用科技創新，守護市民安全。