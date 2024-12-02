我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會邀請奧運桌球金牌選手馬龍領銜的陸生團來台交流，11月27日抵台展開9天行程，陸生團除了奧運桌球6金選手馬龍最受歡迎外，清華大學二年級生彭弋航外貌出眾，神似中國女星劉亦菲，受兩岸關注。對此，退役少將栗正傑直言，民進黨政府將他們歸類為統戰，把他們塑造成敵人形象，「這不但抗拒不了解放軍統戰，等於是在接受別人的統戰！」栗正傑1日在節目《盧秀芳辣晚報》指出，彭弋航真的很漂亮，談吐也非常有氣質，而馬龍不但長得帥，還是奧運金牌得主，人都是喜歡英雄的；不過台灣實在很沒自信，民進黨政府將他們歸類在統戰，用這樣的方式污衊一個全世界都尊重的體育選手，實在是很沒必要。栗正傑續指，統戰指的是統一戰線，聯合次要敵人，打擊主要敵人，換言之就是要多交朋友、少樹立敵人；可台灣卻相反，政府把他們塑造成敵人形象，不但抗拒不了解放軍統戰，「等於是在接受別人的統戰，根本是在製造敵人啊！」栗正傑說，此次陸生團來台，年輕人是把政治放一邊，「我真的覺得民進黨政府真是玻璃心碎一地」，也凸顯出民進黨政府的小家子氣。