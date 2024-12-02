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我國海龜被列為保育類動物，連碰觸海龜都會被依違反《野生動物保育法》函送地檢署偵辦。菲律賓一個村莊上週五（29日）在慶典時烤海龜吃，結果村民集體中毒，有3人死亡和31人送醫急救。綜合外國媒體報導，事件發生在11月29日北馬京達瑙省利瑙村，當時村莊正在舉行慶祝活動，村民們享用以椰子奶油所烹製且煮熟的海龜肉後，陸續出現噁心和腹部痙攣的症狀，目前已有3人因此死亡，另有31人被送往醫院，而發生集體中毒的村莊為原住民部落成員。地方政府目前指示農村衛生單位（RHU）團隊評估受害者的狀況，並在必要時協調將他們轉移到更大的醫院。衛生官員正在進行進一步的調查，以確定是否為肉中的毒素或烹調方式不當導致了大規模中毒。據悉，在菲律賓吃海龜肉也是違法行為，當地的災害風險減少和管理委員會的主席表示會加強執法，禁止其他人效仿捕抓海龜來吃的行為。專家指出，海龜可能會在生長過程中食用能夠產生有毒物質的藻類，從而使得自身也帶有毒性，進而導致食用者中毒。