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▲現年66歲的陳文茜透露，她的父親出生在宜蘭羅東世家。（圖／陳文茜臉書）

資深媒體人陳文茜昨（1）日在臉書粉專發文，緬懷過世8年的父親，她說爸爸出生在宜蘭羅東望族，當初因為爭產問題整個家分崩離析，爸爸更曾說過：「這個家，窮得只有錢。」面對爸爸離世，陳文茜也難掩哀傷的說：「再無緣的父女，過去至少我還有一個地址，可以表達我的關懷。我問著天空，從此以後，我父親的地址，在哪裡？」陳文茜在臉書發文，分享父親的故事及對父親的想念。她說從小父母離異，自己後來跟媽媽、外婆生活，但外婆一家從未怨恨過她的爸爸，反倒告訴陳文茜：「妳的父親是我們家，永遠的恩人。」外婆說當初外公因為二二八事件坐牢，家族財產被沒收過半，是父親慷慨賣掉羅東的房產，「拿了當時天文數字的台幣，撐起我們的家。」陳文茜也說，父親出生在羅東世家，從小就有8個傭人伺候，但命運卻給了父親最苛刻的折磨，「他5歲時，他的父親在旅遊龜山島，一個波浪，葬身海底。再一個波浪，他的日本籍媽媽，受不了家族妯娌為爭奪財產的鬥爭，在父親12歲時，跪別四個孩子，回到她的祖國日本。從此，父親得面對沒有愛，招贅怨怒，掌家中經濟大權的姑姑。『這個家，窮得只有錢。』他說。」而在父親晚年過世前，陳文茜也終於到病房敞開心胸陪伴爸爸走完最後一程，「我在加護病房每天握著著他的手。遺傳的基因，使幾乎從未相聚的父女，兩個白嫰微胖的手，一模一樣。然後8年前的今天，父親走了，我離開台北榮總，望著天空，一片片破碎的雲…」她說之前就算對父親再陌生，也至少知道父親的地址，可如今卻再也找不到爸爸了，萬分遺憾。陳文茜的經歷讓不少人看了都產生共鳴，紛紛留言，「是一段極為深刻、感人至深的生命體悟，透過回憶與書寫，展現了親情在命運的起伏中如何淬煉出堅韌的愛與寬恕」、「放下是世間最好的藥，也是唯一的真理」、「我們這一代，被政治的洗禮、海外僑居、鬥爭，每一家都有不同的故事，是大時代的小插曲，我也不禁熱淚盈眶」。