我是廣告 請繼續往下閱讀

東區前二正面對決！騎士一哥Donovan Mitchell今天狂轟35分、最後3分鐘更是獨攬15分，率隊最終以115：111險勝塞爾提克，守住東區榜首寶座，也成功復仇中斷塞爾提克7連勝，先前騎士開季15連勝就是被綠衫軍所斷。今天兩隊打得難分難捨，上半場結束騎士以49：51小幅落後，塞爾提克主將Jayson Tatum在第三節獨拿17分，幫助綠衫軍一度拉開14分領先，不過Mitchell在第四節還以顏色，單節狂砍20分，包含最後3分鐘拿下15分，強勢帶領騎士逆轉戰局。此役Mitchell攻下全場最高35分，外帶7籃板3助攻，Darius Garland貢獻次高的22分5籃板8助攻，騎士以18勝3負續坐東區榜首寶座，並領先塞爾提克1.5場勝差。塞爾提克今以Tatum的33分8籃板為最佳，可惜決勝節熄火只拿4分，從板凳殺出的Payton Pritchard決勝節攻下17分，全場包辦24分7籃板。騎士本季開局狀態相當威猛，拿下15連勝，但在上個月20日強碰衛冕軍塞爾提克，以3分之差惜敗，停在15連勝仍是NBA史上第2長紀錄，僅次金州勇士在2015-16球季所締造的24連勝。