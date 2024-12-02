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立法院全院委員會今（2）日進行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，曾經拿下師鐸獎的退休女師陳月妹，10年前遭兇嫌劉志明強盜殺害，五度判死刑後，更四審改判無期徒刑。陳月妹先生張介能出席公聽會，他批大法官竟認為此案非犯最嚴重之罪，讓兇嫌從死刑變成無期徒刑，這是對他的無期痛苦宣判。張介能發言後，擔任主席的立法院長韓國瑜也說，聽完發言，覺得張介能辛苦了！真的聽了很感動、很難過。張介能今在公聽會說，他不是學法，但希望從被害人家屬角度提出意見，明天就是他的妻子遇害10周年，10年前的今天，妻子買菜後突然失蹤，他報案後，警方提醒找一下車內，結果他在車子後座踏墊找到妻子，這一幕他迄今難以忘懷。張介能說，這就是性侵案，但從更一審開始，對方由法律扶助基金會派了三位辯護人，他只有犯罪者保護協會派了一人陪同，且更四審宣判，合議庭卻認定劉男搶劫2000元部分欠缺證據補強，劉男犯行不符「情節最重大之罪」，撤銷改判無期徒刑。他怒批大法官，什麼叫最嚴重之罪，大法官能解釋嗎？張介能說，他最後要提醒大法官，「觀期所以，視其所以，觀其所由，察其所安，期望台灣司法不要崩潰，大法官的人格專業就是萬民所依賴的。」