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▲美國眾議院前議長裴洛西。（圖／美聯社／達志影像）

總統賴清德過境美國夏威夷，於當地時間1日上午透過電話與美國聯邦眾議院前議長裴洛西通電話，雙方就台美雙重課稅、中國對台灣軍事威脅等進行對話。據轉述，裴洛西在電話中強調，印太地區若沒有台灣，那對區域的安全、全球經濟會帶來難以想像的後果。賴清德展開「繁榮南島．智慧永續」之旅訪問南太平洋3友邦，首站過境美國夏威夷、在此過夜2晚。總統發言人郭雅慧於下午轉述，依照過去過境慣例，賴清德上午透過視訊、電話與美國幾位好朋友進行對談，跨黨派的朋友都表達對台灣的支持，但基於大家默契、信任，不能公開所有內容。不過，郭雅慧透露，賴清德有與裴洛西通電話，全程20分鐘，氣氛溫馨、融洽。她表示，裴洛西首先歡迎賴清德造訪美國，也再次恭喜賴清德勝選，並預祝這次訪友邦、過境關島順利，也希望下次能和國會同事與賴清德互動。此外，雙方關注台美雙重課稅議題，裴洛西指出，台灣在美國國會享有跨黨派支持，因此希望幫助台灣盡速完成立法。裴洛西也讚揚台灣人民非常有勇氣，尤其是對自由、民主部分，且經濟發展成功；她強調，印太地區若沒有台灣，那對區域的安全、全球經濟會帶來難以想像的後果。裴洛西並提到支持台灣參與國際組織，未來會持續幫助台灣參與各種組織；她也對賴清德說，她在80年代就曾到過台灣，那時就對台灣有很好印象。雙方後續就台灣半導體產業、中國對台灣軍事威脅等議題交換意見。