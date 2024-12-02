針對媒體報導「千名官兵進駐大樹區憂交通打結」，國防部1日晚間回應表示，為配合高雄市政府推動「多功能經貿園區計畫」，行政院於104年核定205廠光中營區遷建案，預計將營區遷至大樹區的光復營區及大樹北營區。目前，工程由高雄市政府新工處代辦，進度一切順利。
面對地方居民對交通負擔增加的擔憂，國防部強調，將積極配合高雄市政府，推動多項交通改善措施，期望在兼顧地方發展的同時，確保官兵與居民的行車安全。
具體措施包括：1. 聯外道路拓寬：國防部已積極協助，推動聯外道路的拓寬工程，以紓解未來可能的交通壓力。2. 增設交通號誌：國防部與高雄市交通局及地方代表多次會勘，初步規劃於大樹北營區周邊增設交通號誌，以提升路口通行效率。3. 增加公車班次與路線：為滿足官兵通勤需求，國防部建議高市府調整現有公車班次，並恢復義大至佛光山的公車路線。此外，建議新增從高雄市區經九曲火車站至營區的新路線。4. 設置UBike站點：國防部與高雄市交通局合作，已規劃於大樹營區、光復營區及慈仁五村設置UBike站點，提供官兵與地方居民更便利的短程交通選擇。
國防部強調，205廠遷建計畫不僅能提升國防自主生產能力，還能帶動地方經濟發展。未來，國防部將持續與高雄市政府及相關單位密切合作，推動交通改善方案確保軍民通行安全並呼籲國人支持，共同為地方繁榮與國防建設努力。
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具體措施包括：1. 聯外道路拓寬：國防部已積極協助，推動聯外道路的拓寬工程，以紓解未來可能的交通壓力。2. 增設交通號誌：國防部與高雄市交通局及地方代表多次會勘，初步規劃於大樹北營區周邊增設交通號誌，以提升路口通行效率。3. 增加公車班次與路線：為滿足官兵通勤需求，國防部建議高市府調整現有公車班次，並恢復義大至佛光山的公車路線。此外，建議新增從高雄市區經九曲火車站至營區的新路線。4. 設置UBike站點：國防部與高雄市交通局合作，已規劃於大樹營區、光復營區及慈仁五村設置UBike站點，提供官兵與地方居民更便利的短程交通選擇。
國防部強調，205廠遷建計畫不僅能提升國防自主生產能力，還能帶動地方經濟發展。未來，國防部將持續與高雄市政府及相關單位密切合作，推動交通改善方案確保軍民通行安全並呼籲國人支持，共同為地方繁榮與國防建設努力。