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▲國防部強調，將積極配合高雄市政府推動光復營區及大樹北營區多項交通改善措施。（圖／記者莊全成攝，2024.12.02）

針對媒體報導「千名官兵進駐大樹區憂交通打結」，國防部1日晚間回應表示，為配合高雄市政府推動「多功能經貿園區計畫」，行政院於104年核定205廠光中營區遷建案，預計將營區遷至大樹區的光復營區及大樹北營區。目前，工程由高雄市政府新工處代辦，進度一切順利。面對地方居民對交通負擔增加的擔憂，國防部強調，將積極配合高雄市政府，推動多項交通改善措施，期望在兼顧地方發展的同時，確保官兵與居民的行車安全。具體措施包括：1. 聯外道路拓寬：國防部已積極協助，推動聯外道路的拓寬工程，以紓解未來可能的交通壓力。2. 增設交通號誌：國防部與高雄市交通局及地方代表多次會勘，初步規劃於大樹北營區周邊增設交通號誌，以提升路口通行效率。3. 增加公車班次與路線：為滿足官兵通勤需求，國防部建議高市府調整現有公車班次，並恢復義大至佛光山的公車路線。此外，建議新增從高雄市區經九曲火車站至營區的新路線。4. 設置UBike站點：國防部與高雄市交通局合作，已規劃於大樹營區、光復營區及慈仁五村設置UBike站點，提供官兵與地方居民更便利的短程交通選擇。國防部強調，205廠遷建計畫不僅能提升國防自主生產能力，還能帶動地方經濟發展。未來，國防部將持續與高雄市政府及相關單位密切合作，推動交通改善方案確保軍民通行安全並呼籲國人支持，共同為地方繁榮與國防建設努力。