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勞動基金報喜訊！勞動基金運用局今（2）日發布最新績效，由於台股10月表現穩健，截至今年10月底，整體勞動基金規模為新台幣6兆8814億元，評價後收益數為新台幣9391億元，收益數再創歷年同期新高，收益率達14.96%，單月進帳新台幣209億元。勞動基金運用局指出，其中，新制勞退基金運用規模為新台幣4兆5106億元，收益數為新台幣6240.8億元，收率14.59%；舊制勞退基金運用規模為新台幣1兆469億元，收益數為新台幣1578億元，收益率17.92%；勞保基金運用規模為新台幣1兆956億元，收益數為新台幣1490.3億元，收率16.64%。受衛生福利部委託管理之國民年保險基運用規模為新台幣6099億元，收益數為新台幣813.9億元，收益率為16.01%。勞動基金運用局指出，今年10月全球金融市場經濟數據雖表現尚佳，但仍受美國大選影響，選前金融市場情緒轉趨謹慎，且微軟及Meta表示AI資本支出成長可能會降低未來獲利能力，市場波動度加大。10月除臺股表現較穩健外，主要金融市場修正回檔，表現相對疲弱。但以獲取長期穩健收為目標的勞動基金，透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，及國內外市場，觀察近10餘年長期投資績效，整體勞動基平均收率為6.70%，國保基近10年平均收率為7.24%，長期投資績效穩健。展望後市，勞動基金運用局表示，全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，又帶動股市表現的AI相關產業發展應用仍待觀察，美國大選結果揭曉，然新政府的財政政策還須持續關注，加上地緣政治衝突不斷，皆為融市場增添不確定性。