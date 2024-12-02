我是廣告 請繼續往下閱讀

▲IU既是歌手也是演員，過去演出韓劇《德魯納酒店》、《我的大叔》都頗受好評。（圖／IU臉書）

▲邊佑錫（左）與IU（右）的第二次合作會擦出怎樣的火花，令粉絲期待不已。（圖／邊佑錫、IU IG）

男星邊佑錫靠著浪漫穿越韓劇《背著善宰跑》在今年大爆紅，劇中演唱的OST〈陣雨〉甚至獲得MAMA「全球趨勢音樂獎」，現在他也趁勝追擊將拍攝新韓劇，合作歌手兼演員的當紅女星IU（李知恩），推出新劇《21世紀大君夫人》（暫譯），劇情講述落魄王子穿越階級愛上財閥千金的故事，陣容曝光讓粉絲超級期待。近日韓媒報導指出，33歲的邊佑錫將搭檔31歲的IU演出浪漫韓劇《21世紀大君夫人》（暫譯），背景設定在21世紀還實行君主立憲制的大韓民國；邊佑錫飾演的「安大君」是身分高貴的王子，但他卻活得非常壓抑、不快樂，不知道自己存在的意義，而IU飾演的是身分為平民但卻不缺錢的財閥二千金，兩人將進一步墜入愛河，譜出浪漫戀曲。這其實非IU與邊佑錫的首次合作，兩人曾在古裝穿越劇《月之戀人—步步驚心：麗》有對手戲，邊佑錫飾演IU穿越前的劈腿前男友，不僅花心還害IU欠下一大筆債務，是相當可恨的渣男。兩人這次在新劇中再度重逢，截然不同的角色設定會擦出怎樣的火花，也讓觀眾超級期待。而邊錫佑雖然比IU大上2歲，但演藝圈資歷並不如IU資深，早期作為模特兒的他，直到2016年才開始轉型當演員、拍攝偶像劇，還曾演過《舉重妖精金福珠》、《名不虛傳》、《請輸入檢索詞WWW》等韓劇的配角；今年才憑藉《背著善宰跑》獲選第15屆韓國電視劇節「熱門男明星獎」。身為前輩的IU，則在2022年青龍獎因電影《嬰兒轉運站》入圍新人女演員獎，演技實力不容小覷。