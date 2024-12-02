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▲周子瑜登上《Harper’s Bazaar》封面，乾淨利落的風格與剛出道時稚嫩的模樣完全不同。（圖／取自周子瑜 IG）

▲周子瑜幼稚園畢業照，從小就是大眼挺鼻加上瓜子臉。（圖／取自@IEofgroup X）

韓國女團TWICE即將在6日發行第14張迷你專輯《STRATEGY》，近來官方也陸續發出回歸預告照，其中成員周子瑜在新專輯中穿回高中制服，昨（1）日也在個人IG發出更多幕後美照，讓不少粉絲忍不住去翻出她過往畢業照，稱讚她「從小美到大」。隨著日子越來越接近回歸，周子瑜最近也積極出席綜藝節目，還登上時尚雜誌《Harper’s Bazaar》日本地區封面，她穿著深色毛絨外套，側身轉頭看向鏡頭，幹練俐落的風格與剛出道時稚嫩的模樣完全不同。而昨日周子瑜在IG放出九宮格高中生制服美照，讓粉絲留言，「妳到底為什麼那麼美」、「勸妳真的不要這麼漂亮」、「子子妳索命」。此外，粉絲也挖出她從幼稚園、小學到高中的畢業照，每一張照片都是大眼、挺鼻，可見她從小就是美人胚子。事實上，周子瑜因為太漂亮，從出道以來整形傳聞不斷，前陣子才在網路節目《惠's club》談到這件事情，就連成員定延都忍不住為她打抱不平，不過周子瑜對此卻大方回應，其實自己是在媽媽的肚子裡面整形，幽默回應逗得全場哈哈大笑。