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▲華南銀行公告。（圖／擷取自華南銀行官網）

▲元大銀行公告。（圖／擷取自元大銀行官網）

▲第一銀行公告。（圖／擷取自第一銀行官網）

▲新光銀行公告。（圖／擷取自新光銀行官網）

配合萊爾富業務及系統調整，銀行在成本考量之下，國內已有包括華南銀行、第一銀行、元大銀行及新光銀行等宣布，自明（2025）年起終止與萊爾富Life-ET紅利兌換服務。根據萊爾富公告，目前Life-ET紅利點數兌換合作的銀行包括台北富邦、華南銀行、永豐銀行、聯邦銀行、日盛銀行、玉山銀行、安泰銀行、台新銀行、國泰世華、渣打商銀、新光銀行、彰化銀行、元大銀行、第一銀行等。不過，華南銀行日前公告，因萊爾富業務調整及系統變更，與萊爾富Life-ET多媒體終端機的信用卡紅利商品兌換服務至今年12月31日屆期終止不再提供。如欲以信用卡紅利點數兌換商品，可至華南銀行華得來點數兌換網進行兌換。元大銀行也發出服務停止公告，元大信用卡將於明年1月1日0時起停止與萊爾富Life-ET紅利兌換服務。為避免影響權益，如有萊爾富Life-ET紅利商品兌換需求，請於明年1月1日前完成兌換。第一銀行也公告配合萊爾富業務及系統調整，自明年1月1日起終止此紅利兌換服務。新光銀行也發出萊爾富「紅利點數兌換商品」合作屆期通知，由於新光銀行信用卡與萊爾富紅利點數兌換合作至今年12月31日止，自明年1月1日起新光銀行信用卡停止於萊爾富Life-ET機台進行紅利點數兌換。