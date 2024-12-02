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▲新莊分局說明功獎爭議。（圖／新莊分局提供）

▲新莊分局說明座位移動爭議。（圖／新莊分局提供）

▲新莊分局說明施姓員警請假爭議。（圖／新莊分局提供）

▲新莊分局表示有對施員進行關懷。（圖／新莊分局提供）

新北市警察局新莊偵查隊施姓小隊長因涉嫌收賄，遭新北地檢署指揮廉政署、新北市警局政風室、督察室等單位偵辦，施員遭帶回調查，全案複訊後施員以5萬元交保、限制居住。不過，今（2）日施員透過民代召開記者會表示，自己去年確診急性白血球病開始請假治療，今年3月打算請長假卻反遭刁難，6月份發現警局座位遭清空，私人物品被裝箱放置角落處，因而提告妨礙秘密，6月19日申訴遭霸凌未獲處理至今，豈料求助議員召開記者會前，竟被分局以貪污罪法辦。對此，新莊分局發表7點聲明反擊，強調審議結果為職場霸凌不成立，「不容許部分員警想趕搭霸凌順風車，不實指控單位主管，來混淆視聽！」霸凌案件全台關注，公務機關陸續傳出有職場霸凌案，新莊分局一名施姓員警，去年11月因突然暈倒，被診斷出罹患白血病，至今仍在請假中，不過疑似涉嫌貪污日前遭廉政屬帶回調查，綠營新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔等人，今天上午召開記者會，施員現身說法，直指新莊分局霸凌。施姓員警指出，自己在新莊服務24年，擔任小隊長12年，與現任偵查隊長徐子胤曾是同事，豈料徐子胤擔任隊長後未經溝通就拔掉自己機動組小隊長的職務，將隊員調走；去年11月20日自己發燒倒下確診血癌，請病假到3月返隊打長病假單，不過卻在核准程序上遭隊長刁難，到了6月時發現自己座位在徐子胤授意下，已給其他隊員使用，私人物品被清空移置紙箱，但是自己皆未被告知。至於涉貪案遭廉政署列為貪物被告，對此施姓員警指出，起因為他收了地方人士給偵查隊加菜金2萬元，但是之前已把所有獎金、加菜金都交給隊長，當時也無異議，怎麼到現在卻突然有事？後來，施姓員警發現之前與刑事局敘獎的案子，隊長都不蓋章，認為自己遭到霸凌。對此，新莊分局強調，針對施員所述之情節，本分局獲悉後，立即啟動調查並於113年11月28日召開安全及衛生防護小組會議審議完竣，會中有外部委員2名參加，審議結果為不成立職場霸凌，當事人如對召開霸凌會議結果不服，得向上級警察機關提出救濟，再不符得向保訓會提出再申訴，並發出7點聲明如下。一、有關施員陳情遭調職部分，本分局偵查隊因統調導致人員不足，故裁撤機動小隊並調整施員至其他小隊擔任小隊長職務。二、有關施員所述加菜金部分，本分局偵查隊並未收到該筆加菜金，對於施員所述毫無所悉；另施員涉案部分，該案新北地檢署於112年1月份即立案並指揮廉政署調查，本分局並未參與任何偵辦過程，更遑論將案情細節提供媒體報導。三、有關施員長期病假部分(經查施員自112年10月起即開始請病假)，施員於113年3月9日填製假單，申請自113年4月19日迄114年1月1日休長期病假，本分局人事室於113年3月21通知施員須依規定補製職務報告，並於113年3月26日簽陳後於翌(27)日批准，該案於長期病假起始日前20日即批准，並無霸凌情事。四、有關施員座位物品遭移動部分，經查本分局為增加打擊詐欺案件力道，於113年5月24日簽准由派出所員警支援偵查隊協助移送詐欺案件，相關警力於113年5月27日開始支援，因隊上電腦設備有限，故安排支援警力暫時使用施員位置及電腦設備辦理公文。施員於113年6月3日返隊拿取個人物品時發現員警使用其座位並逕自整理其物品，該名同仁當下立即致歉，惟施員仍於113年6月4日對偵查隊長等同仁提出告訴，而該案件經調查後於113年11月13日由臺灣新北地方檢察署檢察官作成不起訴處分。五、有關施員功獎部分，該案件為本分局員警(由施員帶隊)於112年1月份支援他單位破獲案件，後於113年9月30日由主辦單位直接發文敘明本分局放棄該案件之行政獎勵，惟經偵查隊長了解後發現本案本分局員警確實有相關出力事實，故不同意主辦單位「主動放棄」應屬本分局員警之行政獎勵，而該案目前仍在協調中，本案隊長所為係爭取同仁權益，何來霸凌情事。六、有關施員所述渠於長期病假中隊長仍要求其承接業務部分，經查證偵查隊業務分配表於113年6月18日公布調整，隊長針對各業務均明確律定承辦人及「代理人」，並敘明其請假期間由同仁代理，也查無霸凌事實。七、有關施員陳指未關懷部分，分局幹部於施員生病請假後，不定時致電及傳送訊息關心施員身體狀況，有相關對話紀錄可供參考。