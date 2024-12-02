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俗話說「書中自有黃金屋」，是為了鼓勵人們，只要讀書，富貴利祿自然到來，不過美國作家兼比特幣富豪柯林斯-布萊克（Jon Collins-Black）卻將這句話化為現實。他在美國各地藏匿了5個裝有實體比特幣、歷史收藏等珍品的箱子，並將「尋寶線索」寫在最新著作《寶藏就在其中》（There's Treasure Inside） 當中，邀請熱衷探險的讀者踏上尋找價值超過200萬美元（約台幣6544萬元）寶藏的旅程。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，柯林斯-布萊克原本是一名音樂家，早年靠著投資比特幣致富，如今搖身成為企業家。他對於曾夢想找到屬於自己的寶藏，如今改用另一種方式，讓大眾都能享受到尋寶的樂趣。他在他的新書《寶藏就在其中》的個章節都加入了通往五個寶箱之一的詳細線索，儘管他對書中細節保持謹慎，但柯林斯-布萊克保證每個人都有機會找到寶藏，他表示，「你所需的所有線索都在書裡。」柯林斯-布萊克的靈感來自於福雷斯特·芬恩（Forrest Fenn）著名的尋寶遊戲。為了維護尋寶過程的公正性，柯林斯-布萊克在策劃時，僅與少數策略家和編輯合作，避免任何線索洩露給大眾。他甚至連自己的妻子都未告知寶藏的位置。他解釋稱，「我無法向他人徵詢意見，因為我不希望他們背負這種壓力。」由於缺乏類似計畫的現成藍圖，他透過不斷嘗試來設計線索的難度，力求讓每個提示都具挑戰性。不過柯林斯-布萊克也強調，尋寶過程是安全的，參與者無需進行危險的水下探險、攀爬或進入私人土地，且健康狀況普通的人都可以前往目標地點。同時，尋寶不需要進行任何挖掘行為。雖然柯林斯-布萊克希望尋寶活動具有挑戰性，但他對時程相當明確，「我希望這活動會花點時間，但我不希望它無限期拖延下去。」如果數年後寶藏仍未被發現，他計畫釋放更多線索，甚至可能推出續集，讓這場冒險能順利完成。柯林斯-布萊克將其中一個寶箱設計的特別大，且價值更高，以提高活動吸引力。他表示，我希望能在一個寶箱中放入史無前例的高價值物品。」據悉，這些寶箱當中放了許多稀有的物品，像是沉船打撈到的金幣，稀有的寶可夢卡片、黃金和貴金屬，其中還包括了歷史名人擁有的物品，如畢卡索設計的硬幣、前美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy Onassis）的胸針，一顆96克拉的祖母綠，以及1枚價值近10萬美元的比特幣。柯林斯-布萊克與歷史學家合作，參與了多場拍賣會，最終收集到這些寶物。他形容收集寶物的過程，「我就像個走進糖果店的孩子。」而收集這些寶物的資金來自於他早期比特幣投資的收益。隨著書籍的發行，目前《寶藏就在其中》已經掀起熱潮，數千名參與者在Discord等討論平台上分享理論。柯林斯-布萊克表示，許多人甚至已經確信自己找到了寶藏所在的州。