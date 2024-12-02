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勞動部今（2）日公布12月「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」最新統計，共有298企業實施無薪假，5296人受影響。即便國內餐飲、零售營收一片好景色，2024年有望創歷史新高，但唯有花蓮地區未有明顯復甦，內需產業無薪假人數仍偏高。相較於11月18日所公布數據，本次統計實施家數增加10家，人數減少195人。按行業別分析，製造業仍舊是無薪假衝擊最多的產業，以金屬機電工業2959人最多，資訊電子工業731人次之，化學工業293人排第三。其中，金屬機電工業與11月18日統計比較，無論無薪假實施家數或人數都出現增長，一口氣增加149人；資訊電子工業雖然實施家數維持25家，但是也在半個月內增加36人。此外，批發及零售業、住宿及餐飲業的無薪假人數也呈現略為增長，並未因為受到年底消費旺季的挹注。勞動部條平司專門委員李怡萱指出，這次無薪假家數增加，但是人數減少，主因是因為民生工業中有一家玻璃工廠接到訂單，一口氣減少近400人。其餘實施無薪假業者或多屬於中小型業者，所以推測多為個別廠商經營狀況，而非整體經濟大環境影響。然而，據經濟部「10月批發、零售及餐飲業營業額統計」，零售及餐飲業2024年營收有機會創歷史新高，再加上愈來愈接近年底消費、尾牙旺季，為何內需產業無薪假仍有擴大狀況？對此，李怡萱說明，雖然零售、餐飲整體狀況趨向於正面，但是無薪假分布仍可能會有地域影響，解釋這次許多住宿及餐飲業、支援型服務業都集中在花蓮地區。她進一步解釋，受到403強震影響之後，花蓮區域的旅宿業面臨相當大衝擊，觀光客減少也連帶讓當地餐飲業陷入發瓶頸。除此之外，與觀光客息息相關的旅行社、遊覽車業者也受到衝擊，這些都讓花蓮地區的無薪假人數偏高。