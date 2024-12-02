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▲麥當勞APP全球版推出「麥粉勇者 拯救公主」會員專屬活動。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞APP全球版「麥粉勇者 拯救公主」活動， 12月4日至12月29日週週有新任務與優惠。（圖／翻攝自麥當勞APP）

確認已開啟個人化應用（開啟首頁>>我的帳號>>個人化應用） 返回首頁，挑戰任務 進入選擇任務優惠券或回饋券 使用優惠券或回饋券 獲得鑰匙，成就達成

▲麥當勞「麥粉勇者 拯救公主」5大攻略一圖看懂。（圖／翻攝自麥當勞APP）

▲摩斯漢堡也推出MOS歲末歡聚優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

麥當勞APP全球版登台週年慶，不只狂發麥克雞塊、薯餅「買一送一」優惠券；12月4日起還推出會員專屬活動「麥粉勇者 拯救公主」，解任務、集鑰匙就可加碼享受「大薯、冰炫風買一送一」等優惠，還能抽獎「冰島雙人來回機票」、「iPhone 16 Pro Max」、「大麥克套餐2份特價1元」等好康，週週有驚喜，總價值近千萬，任務玩法、5大攻略一次整理。麥當勞APP全球版推出「麥粉勇者 拯救公主」， 12月4日起至12月29日，週週推出新任務、還有每週限定驚喜任務，麥當勞會員只要完成兌換指定任務優惠券、蒐集指定鑰匙拯救公主，就有機會抽大獎。活動期間，麥當勞會員凡登入APP即可獲得乙把鑰匙，參與「勇者麥粉 拯救公主」會員專屬活動，完成兌換指定任務優惠、累積指定數量之鑰匙，即可符合該獎品抽獎資格。不只可加碼開吃「大薯、冰炫風買一送一」、單點那堤特價39元、單點勁辣雞腿堡特價58元、買超值全餐「免費送勁辣香雞翅」等優惠。累積滿5把鑰匙，即可享「同樂獎-單筆消費滿50元即可免費兌換中杯美式(冰/熱)或中杯可口可樂系列飲料」。累積滿12把鑰匙，就有機會抽「頭獎-冰島雙人來回機票」、「二獎-iPhone 16 Pro Max」、「五獎-大麥克套餐2份特價1元」等獎品，總獎項超過兩萬個，另外，摩斯漢堡也推出MOS歲末歡聚優惠，即日起至12月26日，購買晚餐獨享多人餐「贈送MOS厚切洋芋片」優惠價399元；聖誕跨年慶，12月16日至2025年1月1日，開吃「柚香胡麻豬排堡＋冰紅茶(L)」，加10元多一份「方塊薯餅(3個)」優惠價105元；購買早餐套餐，飲品加5元「升級摩斯咖啡(M)」。