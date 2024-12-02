麥當勞APP全球版登台週年慶，不只狂發麥克雞塊、薯餅「買一送一」優惠券；12月4日起還推出會員專屬活動「麥粉勇者 拯救公主」，解任務、集鑰匙就可加碼享受「大薯、冰炫風買一送一」等優惠，還能抽獎「冰島雙人來回機票」、「iPhone 16 Pro Max」、「大麥克套餐2份特價1元」等好康，週週有驚喜，總價值近千萬，任務玩法、5大攻略一次整理。
📌麥當勞APP「麥粉勇者 拯救公主」會員專屬活動
麥當勞APP全球版推出「麥粉勇者 拯救公主」， 12月4日起至12月29日，週週推出新任務、還有每週限定驚喜任務，麥當勞會員只要完成兌換指定任務優惠券、蒐集指定鑰匙拯救公主，就有機會抽大獎。
活動期間，麥當勞會員凡登入APP即可獲得乙把鑰匙，參與「勇者麥粉 拯救公主」會員專屬活動，完成兌換指定任務優惠、累積指定數量之鑰匙，即可符合該獎品抽獎資格。不只可加碼開吃「大薯、冰炫風買一送一」、單點那堤特價39元、單點勁辣雞腿堡特價58元、買超值全餐「免費送勁辣香雞翅」等優惠。
累積滿5把鑰匙，即可享「同樂獎-單筆消費滿50元即可免費兌換中杯美式(冰/熱)或中杯可口可樂系列飲料」。累積滿12把鑰匙，就有機會抽「頭獎-冰島雙人來回機票」、「二獎-iPhone 16 Pro Max」、「五獎-大麥克套餐2份特價1元」等獎品，總獎項超過兩萬個，
📌麥當勞「麥粉勇者 拯救公主」任務玩法指南！5大攻略一圖看懂
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麥當勞APP全球版推出「麥粉勇者 拯救公主」， 12月4日起至12月29日，週週推出新任務、還有每週限定驚喜任務，麥當勞會員只要完成兌換指定任務優惠券、蒐集指定鑰匙拯救公主，就有機會抽大獎。
活動期間，麥當勞會員凡登入APP即可獲得乙把鑰匙，參與「勇者麥粉 拯救公主」會員專屬活動，完成兌換指定任務優惠、累積指定數量之鑰匙，即可符合該獎品抽獎資格。不只可加碼開吃「大薯、冰炫風買一送一」、單點那堤特價39元、單點勁辣雞腿堡特價58元、買超值全餐「免費送勁辣香雞翅」等優惠。
累積滿5把鑰匙，即可享「同樂獎-單筆消費滿50元即可免費兌換中杯美式(冰/熱)或中杯可口可樂系列飲料」。累積滿12把鑰匙，就有機會抽「頭獎-冰島雙人來回機票」、「二獎-iPhone 16 Pro Max」、「五獎-大麥克套餐2份特價1元」等獎品，總獎項超過兩萬個，
📌麥當勞「麥粉勇者 拯救公主」任務玩法指南！5大攻略一圖看懂
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